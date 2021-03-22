В Одессе застройщик снес здание, построенное в уникальном стиле (фото, видео)

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы. Также опубликовано видео сноса.

Здания были построены в 30-х годах прошлого века по проекту архитектора А. Миллера в уникальном для Одессы стиле конструктивизм. Эту территорию давно хотели застроить, а позже землю под общежитиями выкупила строительная компания «Будова», которая планирует возвести на этом месте высотный жилой комплекс «Мандарин ART». По информации застройщика, здесь построят два 24-этажных дома с подземным паркингом на 200 автомобилей.

Отметим, что ректорат ОНАПТ согласился снести студенческие общежития, притом что о строительстве новых общежитий для студентов речь не идет.

Показательно, что это уже не первый случай в Одессе: ранее ОНУ Мечникова отдал под застройку всю свою резервную территорию.

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее активист Олег Крепосняк опубликовал список обреченных на снос одесских домов, куда вошли и здания общежитий пищевой академии.

Ранее в Одессе снесли здание римо-католического приюта для мальчиков на улице Балковской (на этом месте хотят построить мечеть).

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Заглавное фото и видео: 8 News

Фото здания до сноса: Facebook-страница Олега Крепосняка, визуализация: сайт компании «Будова»