Новости Одессы и Одесской области

В Одессе застройщик снес здание, построенное в уникальном стиле (фото, видео)

В Одессе застройщик снес здание, построенное в уникальном стиле (фото, видео)

В Одессе снесли здания общежитий Одесской национальной пищевой академии (ОНАПТ) на улице Канатной.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы. Также опубликовано видео сноса.

Здания были построены в 30-х годах прошлого века по проекту архитектора А. Миллера в уникальном для Одессы стиле конструктивизм. Эту территорию давно хотели застроить, а позже землю под общежитиями выкупила строительная компания «Будова», которая планирует возвести на этом месте высотный жилой комплекс «Мандарин ART». По информации застройщика, здесь построят два 24-этажных дома с подземным паркингом на 200 автомобилей.

коструктивизм в Одессе, улица Канатная

Так выглядели здания общежитий до сноса

визуализация Будова, ЖК Мандарин Арт

И вот что появится на этом месте

Отметим, что ректорат ОНАПТ согласился снести студенческие общежития, притом что о строительстве новых общежитий для студентов речь не идет.

Показательно, что это уже не первый случай в Одессе: ранее ОНУ Мечникова отдал под застройку всю свою резервную территорию.

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее активист Олег Крепосняк опубликовал список обреченных на снос одесских домов, куда вошли и здания общежитий пищевой академии.

Ранее в Одессе снесли здание римо-католического приюта для мальчиков на улице Балковской (на этом месте хотят построить мечеть).

Читайте также: Адрес есть, а дома нет: в Одессе демонтировали обрушившееся здание на Торговой (фото).

Заглавное фото и видео: 8 News

Фото здания до сноса: Facebook-страница Олега Крепосняка, визуализация: сайт компании «Будова»

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить