В Одессе сносят здание на Прохоровской (фото, видео)

В Одессе сносят старое здание по улице Прохоровской, 40а, что на Молдаванке. На его месте возводится новый жилой комплекс «Прохоровский квартал». Процесс запечатлел на фото и видео корреспондент «Одесской жизни».

Согласно информационному стенду на месте строительства, здесь планируется построить многоквартирный жилкомплекс с подземными паркингами и «объектами социально-бытового назначения».

В качества заказчика указан Одесский механический завод. Строительство ведет компания «Стикон».

Также застройщик собирается реконструировать нежилые помещения столовой и клуба (судя по всему, речь идет о помещениях завода) под детское дошкольное учреждение.





Между тем, как сообщает «Лоция», высотки на Молдаванке возводятся на месте автосервиса и бывшего Одесского механического завода. Разрешение на снос и дальнейшее строительство получила жена владельца компании «Ростдорстрой» и депутата от партии «Доверяй делам» Юрия Шумахера Наталья Шумахер. А «Стикон» является подрядчиком стройки. Всего планируется возвести 15 жилых домов высотой по 16 этажей.

Как сообщала «Одесская жизнь», в конце марта в Одессе снесли здания общежитий Одесской национальной пищевой академии на улице Канатной. Здания были построены в 30-х годах прошлого века в уникальном для Одессы стиле конструктивизм. Строительная компания «Будова» планирует возвести на этом месте высотный жилой комплекс «Мандарин ART».