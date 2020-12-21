В Одессе родители могут сами отправить детей на карантин

В Одессе родители учеников младших классов могут написать заявление с просьбой отправить детей на карантин. Такое же право есть и у педагогов.

Об этом во время дистанционного совещания в мэрии Одессы сообщила директор департамента образования горсовета Елена Буйневич.

Сейчас из-за COVID-19 и ОРВИ в Одессе закрыто 62 классов. В связи с коронавирусом закрыли только 21 класс из 50, еще 12 классов ушло на дистанционное обучение по желанию педагогов и родителей. Полностью закрыли лицей №81.

Напомним, что мэр Одессы Геннадий Труханов вылечился от коронавируса.