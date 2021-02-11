В Одессе проводят эксперимент с антителами к коронавирусу

В Одессе, на базе областной станции переливания крови проводят экспериментальный проект по заготовке плазмы крови, содержащей антитела к SARS-CoV-2. Она необходима для производства иммуноглобулина, который используют в лечении COVID-19.

Об этом во время брифинга сообщила глава областного управления здравоохранения Наталья Одарий — Захарьева,.

Она сообщила, что областная станция переливания крови тестирует образцы донорской крови на наличие антител к коронавирусу.

Ранее в НАБУ занялись махинацией с закупкой вакцины от коронавируса.