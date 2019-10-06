“Спасибо, Лена!”: легендарной одесситке Елене Ватан посвящается

Одесситы не так давно простились с Еленой Ватан. Говорили: «Провожаем в последний путь женщину-легенду». Для многих она была яркой звездочкой, лучиком, указующим, что жизнь нужно любить во всех ее проявлениях.

Она родилась с генетическим синдромом Тетра-Амелия. Ни рук, ни ног. Детдом в Херсонской области, потом радость — воссоединение с семьей в Одесской области. А радоваться она умела, говорила, что вообще очень счастлива: ее мечты сбываются постоянно. Я услышала это от нее, когда пребывала в, мягко говоря, «рассыпанном» состоянии. А Лена на своей тележке улыбалась, показывала свои новые работы и рассказывала о новой мечте — встретиться с человеком-мотиватором Ником Вуйчичем. Она была уверена, что мечта сбудется. Так и произошло, потому что вот это — «по вере вашей да воздастся вам» — было для нее не просто девизом, а сутью бытия.

Она рисовала и вышивала с помощью колец от гардин, надетых на культю, играла в театре и занималась дайвингом. В театре ей досталась необыкновенная, как и она сама, роль — Душа Степана Разина. Она как-то удивительно со всем справлялась. Работала в Доме с ангелом у Бориса Литвака. Борис Давидович, организовавший Центр реабилитации для больных детей, тот самый «категорически бесплатный» Дом с ангелом, перед этим организовал для Лены поездку в США для прохождения реабилитации.

Дом с ангелом стал для нее родным. Там она руководила выставочным залом. Помню, когда одесситы прощались с Борисом Давидовичем, многие подходили выразить свое глубокое соболезнование не только его родным, но и Леночке.

Одна из ее персональных выставок называлась «Я+Ты». Журналисты тогда забрасывали Лену Ватан вопросами: как, мол, можно такое создавать, учитывая «ситуацию». Леночка тогда сказала, что ни о какой «ситуации» рассуждать не станет. Все представленные работы — о духовном родстве людей, о том, что все ищут «своих», вне зависимости от того, что подбрасывает жизнь и как складываются обстоятельства.

Иногда на улице ей пытались подавать милостыню. На такие вещи она отвечала одним взглядом — категоричным, четким. Те же, кто, как это бывает, излишне таращился на улице на «несчастненькую женщину без рук, без ног», мог и получить в ответ словцо с перчиком. Она не выносила, когда ее пытались «тупо» жалеть…

Спасибо, Лена! За твой посыл, что «жизнь дана нам не для того, чтобы жаловаться!». За характер, за живой пример того, что можно не просто приспособиться, а дышать полной грудью и уметь бросать вызов судьбе.

…В Одессе проходил гриновский фестиваль. Мы встретились с Леной на причале: все ожидали прихода яхты с алыми парусами. Когда она появилась, Лена протянула мне свой телефон: «Сфотографируйте меня так, чтобы лицо получилось на фоне алых парусов. Мне это очень важно».

Ей и в самом деле было это очень важно: известное гриновское о «чудесах, которые творятся собственными руками» — это о ней.

Спасибо, Лена!

Фото: ivasi.news, neinvalid.ru, i.ytimg.com, metronom.news