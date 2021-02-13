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Наши люди: Гарольд Шаферман, он же – поэт Игорь Шаферан

Наши люди: Гарольд Шаферман, он же – поэт Игорь Шаферан

13 февраля 1932 года в Одессе на Малой Арнаутской улице в доме № 87 родился поэт-песенник Игорь Шаферан.

поэт игорь шаферан

Его настоящее имя было Гарольд Шаферман.

Он учился в 118-й школе и школе рабочей молодежи, которая находилась в переулке Нахимова, увлекался волейболом и боксом. Получив аттестат, Шаферан поступил на зоотехнический факультет Одесского сельскохозяйственного института, где проучился всего год. Он пытался поступить в Литературный институт, однако это ему не удалось, и тогда он продолжил обучение в Тимирязевской академии в Москве.

Немного позже Шаферан все же стал студентом Литературного института, поступив на курс Михаила Светлова.

Именно по совету знаменитого поэта в 1960 году Игорь Шаферан официально изменил имя и фамилию. Своего учителя поэт помнил всю жизнь, и в его кабинете висел портрет знаменитого поэта.

Первой песней, написанной на стихи Шаферана, стали «Береговые огоньки», музыку к которой сочинил композитор Эдуард Колмановский. А когда на экраны вышел фильм «Моя улица», где впервые прозвучала песня «Ромашки спрятались», к Шаферану пришла всенародная популярность. Поэт и друг Шаферана Михаил Танич назвал эту песню народной. А стихотворение «На тебе сошелся клином белый свет» поэт посвятил жене, которую очень любил, и считал его признанием в любви.

Песни Игоря Шаферана входили в репертуар известных молодежных групп «Круиз» и «Карнавал», «Машина времени» и «Воскресение», более двадцати лет он сотрудничал с Давидом Тухмановым. Как считают одесские краеведы, песню «На улице Каштановой», которую исполнял Юрий Антонов, Шаферан посвятил родной Одессе.

Умер Игорь Давыдович от онкологического заболевания 14 марта 1994 года. Похоронен в Москве на Донском кладбище.

Источники: Википедия; grad.ua; jew-observer.com

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