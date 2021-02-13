Пожар на Посмитного в Одессе: погибших опознали по ДНК

Экспертам удалось установить личности двух человек, трагически погибших в Одессе на пожаре в хостеле на улице Посмитного в ночь на 18 января. Об этом пишет «Думская», ссылаясь на результаты экспертизы ДНК.

Как стало известно, в ту ночь из огненной ловушки не успели выбраться Игорь И. 2000 года рождения, уроженец Каменского Днепропетровской области, и одесситка Эвелина Х. 2004 года рождения.

Как сообщалось ранее, поздно вечером 17 января в Одессе загорелся отель Arcadia Apartments на улице Посмитного. Огонь, охвативший гостиницу, унес жизни двух человек, еще три человека угорели и попали в больницу.

По данным полиции, в рамках уголовного производства, начатого по факту нарушения требований пожарной безопасности, выяснилось, что причиной пожара стало возгорание электрооборудования в одной из комнат отеля.

Также следователи установили, что владелец хостела длительное время предоставлял гражданам комнаты во временную аренду, не имея на то соответствующего разрешения, и кроме того, проигнорировал требования пожарной безопасности и не обеспечил гостиницу огнетушителями и прочими средствами тушения пожаров, планом эвакуации и эвакуационными выходами.

В итоге во время пожара жильцы не были вовремя оповещены о возгорании и не смогли беспрепятственно покинуть здание.

Владельцу хостела инкриминируют нарушение правил, повлекшее человеческие жертвы (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины). 26 января Приморский суд Одессы отправил его под круглосуточный домашний арест на два месяца, несмотря на то, что прокуратура настаивала на заключении подозреваемого под стражу. Ему может грозить от трех до восьми лет лишения свободы.

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Фото: пресс-служба областного управления Нацполиции