Наши кумиры: дружба Георгия Штиля с Высоцким началась с драки

В начале марта актеру Георгию Штилю исполнилось 88 лет. Его называют «мастером второстепенных ролей», каждую из которых Георгий Штиль смог сыграть так, что она запоминалась зрителям едва ли не больше, чем главные персонажи.

Вместо летного училища – в театральный

Георгий Штиль родился в семье немцев, которые осели в Ленинграде. Когда началась война, девятилетнего Георгия с матерью эвакуировали в Башкирию, а отец остался в блокадном городе. Из-за немецкой фамилии его даже не взяли в ополчение. По дороге эшелон, в котором ехали мать с сыном, попал под бомбежку, и мальчик увидел войну в ее самом страшном и неприкрытом виде. Эту ужасную картину он запомнил на всю жизнь.

Жилось в эвакуации голодно, поэтому зимой Георгий с матерью ходили на колхозные поля в надежде раздобыть мерзлую картошку. Кроме этого, мальчик подрабатывал на распилке дров, а летом – в поле.

После войны семья вернулась в Ленинград. Георгий окончил Пушкинский лицей и подал документы в летное училище. Все экзамены он сдал хорошо, кроме одного — немецкого языка, на котором его и срезали. Самым пикантным было то, что с шести лет у Георгия была немка-гувернантка, которая разговаривала с ним исключительно по-немецки. Скорее всего, преподаватели просто нашли причину не принимать в училище юношу с «подозрительной» фамилией.

А вот в мореходное училище Георгия Штиля приняли, но проучился он там совсем недолго. Его отчислили за драку с однокурсником как злостного нарушителя дисциплины. После этого парень учился в машиностроительном техникуме, потом в физкультурном, пока его не призвали в армию. Именно там Георгий Антонович впервые познакомился со сценой и после возвращения отнес документы в театральный институт. Он поступил с первой попытки, а уже на последнем курсе снялся в небольшой роли в фильме «Пока жив человек».

Едва не утонул, снимаясь в роли Водяного

В институте Георгий Штиль дружил братом Михаила Боярского Александром. В одном из студенческих спектаклей, который разыгрывали в одной из аудиторий с огромными мраморными колоннами, они играли сценку о войне. Александр изображал тяжелораненого бойца, а Штиль выносил его с поля боя на плече, держа за ноги. Сценку сыграли замечательно, преподавательница похвалила студентов. А Штиль, совершенно забыв о том, что у него на плече болтается однокурсник, радостно развернулся и со всего размаха шарахнул Александра головой о колонну. Боярского всей группой долго приводили в сознание. К счастью, все закончилось благополучно, и потом эту историю ее участники вспоминали со смехом.

После института Георгия Штиля приняли в Большой драматический театр. Его творческая жизнь сложилась вполне счастливо. Актер просто был в этом уверен, и готов был, по его словам, подметать полы, лишь бы работать в театре у Георгия Товстоногова. Однажды худрук предложил ему заменить Кирилла Лаврова в спектакле «Гибель эскадры», однако поставил одно условие — научиться для этой роли играть на гитаре. Штиль буквально сбил руки в кровь, но гитару освоил в кратчайшие сроки.

Также Георгий Антонович много лет дружил с Владимиром Высоцким. Как-то Штиль пришел в Театр на Таганке, но опоздал к началу спектакля. В коридоре он столкнулся с Высоцким, который спешил в гримерку — ему вот-вот нужно было выходить на сцену. Высоцкий отвесил молодому актеру пинок, тот не мог стерпеть такого обращения и схватил звезду за грудки. Драчунов еле разняли, и вскоре они стали близкими друзьями.

Георгия Штиля часто приглашали сниматься в кино, правда, роли давали только второстепенные. На съемочной площадке иногда случались курьезы, а иногда — опасные ситуации. В «Сказке про влюбленного маляра» Штиль играл Водяного. По сценарию, Водяной должен был, разумеется, выходить из воды. Однако на дворе стоял октябрь, вода была холодной и время съемки эпизода решено было максимально сократить. Так как актеру не удавалось вынырнуть вовремя — он всплывал раньше, к нему решили привязать противовес. Но груз оказался настолько тяжелым, что стал затягивать Штиля на дно, в воронку. К счастью, это заметил кто-то из съемочной группы и спас актера.

С первой женой болели за одну команду

Георгий Штиль дважды был женат. С первой женой Риммой, которая работала художником-декоратором на «Ленфильме», он познакомился на съемках картины «Женя, Женечка и «катюша». Как-то они разговорились, и выяснилось, что оба болеют за футбольную команду «Зенит». А меньше, чем через два месяца они поженились. Супруги жили вдвоем – детей у них не было. С возрастом у жены начались серьезные проблемы со здоровьем. Георгий Антонович делал все, чтобы она поправилась: научился готовить, справляться с бытовыми проблемами, но это не помогло — через пять лет жена умерла. Вместе они прожили почти 40 лет.

Со второй женой Штиля познакомили друзья. В то время ему было 74 года, а его жене — 60 лет. По профессии она врач. Ее дочь от первого брака живет в Хельсинки, и чтобы чаще видеться с ней, супруги купили в Финляндии небольшую квартиру. Однако долго Георгий Антонович без работы обходиться не в состоянии, поэтому его до сих пор можно увидеть в театре. Штиль совершенно не страдает «звездной болезнью», к месту службы добирается на метро, а к тому, что ему приходится играть эпизоды и роли второго плана, давно научился относиться философски. Тем более, что даже самый незначительный эпизод в исполнении Георгия Штиля запросто превращается в шедевр.

Штиль играл и главные роли

За время карьеры актер сыграл более 200 ролей, среди которых все же были и главные. Например, в фильме украинского производства «Хлебный день», а также в картине «Схватка без правил».

Фото: из открытых источников

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