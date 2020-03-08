Ретро-машины, ведьмы и королевы: в Одессе автоледи устроили гонки по городу (фото)

Сбор на соревнования по ралли «Одесса-мама» начался возле памятника Дюку де Ришелье в 9:00. Через час стартовал первый автомобиль, а последний отправился в 10:45. Всего их было 46, и каждый экипаж стартовал со своим отсчетом времени.

В данном ралли участницы должны были выполнить определенные задания на время. Например, объехать конусы. Тем, кто конус сбивал, к времени финиша добавляли одну секунду. Победительницами признали тех, кто потратил меньше времени и хорошо справился с заданиями.

– Традиционно 8 марта женщинам дарят цветы, косметику, ювелирные украшения, сладости. Мы хотели подарить особенный подарок – женское ралли. Его участницы – энергичные, красивые, умные и активные – не могут даже представить праздник 8 марта на кухне за приготовлением салатов. Их душа требует чего-то нового, нестандартного, так что им пришлись по вкусу гонки, – отметили организаторы.

К 16:00 финишировала первая десятка экипажей. Автомобили тормозили на линии и вручали участницам мороженое. У гонщиц было время выйти из авто и поприветствовать публику, получив овации в ответ. После им подсказывали, где можно припарковать авто.

36 машин финишировали к 16:52. Последний экипаж прибыл после 17:30. В зале гостиницы «Лондонская» учатницам вручили диплом и сертификат.

На трассе были весьма необычные транспортные средства: машина-ведьма и “королева” с короной на крыше. За самый оригинальный тюнинг этим двум экипажам подарили полезный приз – машинное масло. Также был замечен стильный ретро-автомобиль.

Пресс-секретарь гонок отметила, что за все время ее деятельности не было такого, чтобы вернулись все экипажи, а в этот раз, к ее удивлению, это произошло.

Занявшие первые три призовые места получили кубки в классах N1 и N2. А первое место в абсолютном зачете занял экипаж №31: Ирина Захаркина и Алена Подолинная.

– Вообще, всерьез я автоспортом не занимаюсь, хотя за рулем уже 13 лет. В прошлом году на 8 марта уже участвовала в подобном соревновании, вот решила попробовать еще раз. В ралли для меня самое сложное – это волнение. Чем ближе к финишной черте, тем больше начинаю переживать о результате, а с заданиями на трассе у меня все отлично, – поделилась с нами Алена Подолинная.

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