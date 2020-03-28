Наша история: как лечили зубы в «старой Одессе»

Сегодня лечение зубов обходится в немалые деньги, особенно протезирование. И вряд ли кто-то поверит, если сказать, что почти двести лет назад эти услуги были не менее качественными и более доступными жителям Одессы, чем сейчас. Однако это почти так — многие технологии, которые используют современные зубные врачи, были известны еще в XIX веке.

Зубные лекари учились у дантистов

Самыми первыми «стоматологами» в стране были цирюльники, на дверях заведений которых можно было прочитать объявление: «Стригу, брею, дергаю зубы». Однако уже к концу века эта «квалификация» брадобреев стала терять спрос. В 1810 году появился закон «О преобразовании обучения зубоврачебного искусства», согласно которому лечить зубы имели право только те, кто имел документ, подтверждающий право работы по стоматологической специальности.

При этом медицинского образования такие специалисты не получали, а обучались у практикующих дантистов в течение трех лет. Лечение у них чаще всего сводилось к удалению больного зуба. Однако, несмотря на это, их профессия была очень популярной и, разумеется, доходной. Причем высшей медицинской «кастой» в области стоматологии были врачи, получившие медицинское образование, — в то время их называли одонтологами.

После принятия закона о зубоврачебном искусстве доктор Тычинский открыл в Одессе зубоврачебную школу, которая стала второй после московской. На учебу принимали и женщин, что для того времени было весьма прогрессивным. В числе 82 человек, которые обучались на трех курсах школы Тычинского, было более 50 женщин. Да и в справочнике, где размещали свои адреса одесские врачи всех специальностей, можно было увидеть много женских имен.

Уже в XIX веке одесситы были прекрасно знакомы с протезированием, но тем не менее учебных заведений, в которых обучали бы зубных техников, в городе не было. Желающие освоить эту профессию проходили курсы в специальных зуботехнических лабораториях, которых в Одессе в то время было шесть. Некоторые из них располагались неподалеку от мастерских ювелиров. Тогда, как и сейчас, эти специальности были смежными, так как зубные техники работали в основном с драгоценными металлами — серебром, золотом и даже платиной. На всю Одессу в 1910 году зубных техников было только восемь человек, в то время как дантистов — более трехсот.

Технологии XXI века

Обычная одесская клиника еще более ста лет назад предлагала своим пациентам те же услуги, что и современные стоматологи. А одонтологи перенимали самый прогрессивный опыт и технологии в области лечения зубов. И если бы революция 1917 года фактически не поставила крест на отечественной медицинской науке, наша стоматология сейчас во многом обошла бы зарубежную.

Врачи-одонтологи «старой Одессы» предлагали своим пациентам такую услугу, как «восстановление искусственных зубов по новейшей американской системе без удаления корней». Говоря проще, они устанавливали специальные штифты, на которые «надевали» протезы из золота или платины. Эта технология в начале прошлого века была совершенно рядовой.

Кроме того, одонтологи устанавливали специальные пластины — протезы «без нёба и крючков» для тех, у кого был такой дефект, как «заячья губа» или «волчья пасть», чтобы человек мог нормально говорить и есть. Пломбировали зубы с помощью фарфора, платины, использовали золотую фольгу. Ее слоями закладывали в больной зуб и утрамбовывали, плотно прижимая к стенкам зуба. Через несколько дней материал настолько затвердевал, что такая пломба служила не одно десятилетие. Кстати, дореволюционные стоматологи за свою работу готовы были нести «формальную ответственность» до 25 лет.

Несмотря на высокие отечественные достижения в медицине, часто в рекламе можно было увидеть сообщение, что мастерская работает «по новейшей американской системе». Увы, в те годы, как и сейчас, доверяли только зарубежным специалистам и технологиям.

Пациентов одесские стоматологи обычно принимали в дневное время. Но, к примеру, дантист мадам Сан-Полякова, кабинет которой находился на Ришельевской, 43, вывесила объявление, что ведет прием «в продолжение целаго дня и ночи». Причем с 16.00 до 18.00 страждущие могли получить помощь бесплатно.

Бесплатная амбулатория для учащихся

Уже в 1902 году общество одесских стоматологов завоевало такой авторитет, что ему поручили проведение третьего одонтологического съезда. Он состоялся в 1903 году в Одессе и открылся в здании городской думы. В съезде принимали участие лучшие врачи Европы. Все это способствовало повышению профессионального уровня одесских врачей.

В 1912 году врач Арнольд Редалье открыл «повторительные 3-месячные курсы для зубных врачей и дантистов», которые фактически стали первым институтом усовершенствования врачей. А через несколько лет в Одессе стала принимать первых пациентов бесплатная амбулатория для учащихся. При ее посещении каждый ребенок получил карточку с советами по уходу за зубами и профилактике. Инициатива организации амбулатории принадлежала профессору одонтологии Исааку Марголину. Однако справедливости ради нужно сказать, что первым идею такой амбулатории предложил еще в 1891 году Арнольд Редалье. Он сделал доклад о борьбе с зубными болезнями в школьном возрасте и отправил ходатайство в Одесскую городскую думу, однако его предложение проигнорировали.

Зубы сверлили ручным бором

Когда бормашин еще не было, врачи вращали ручной бор пальцами. Для этого, а также для защиты от зубов пациента они надевали на указательный палец специальное кольцо с втулкой. В 1871 году была изобретена бормашина с ножным педальным приводом. Почти одновременно с ней появилось первое зубоврачебное кресло, оборудованное механизмом регулирования высоты сиденья.

Фото: grad.ua

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