Три спектакля одесских театров вошли в лонг-лист театральной премии “ГРА”

Эксперты театрального фестиваля-премии “ГРА” огласили лонг-лист спектаклей, вошедших в полуфинал. Из 83 присланных заявок в него вошли 28 работ из девяти городов Украины.

Одесские коллективы представили шесть работ: спектакли “Клятвенные девы” Театра юного зрителя, “Энеида-ХХI” и “Фантомы” Украинского театра, “La Traviata” Театра оперы и балета, “Леди Вакбет” танцевального проекта “Белладжио” и “Снежная королева” детской театральной школы.

В лонг-лист прошли “Энеида-ХХI” (номинация драматический спектакль) и “Фантомы” (спектакль камерной сцены) Украинского театра и “La Traviata” Театра оперы и балета (лучший музыкальный спектакль).

Кроме того, в список попал и спектакль одесского режиссера Ивана Урывского “Лимерівна” по пьесе Панаса Мирного, поставленного на сцене Национального академического драматического театра им.Франко.

Богдан Струтинский, председатель Национального общества театральных деятелей Украины отметил: «ГРА – это положительная конкуренция, которая не разъединяет, а наоборот объединяет, сшивает театральную карту Украины, поднимает театральное искусство на более высокий уровень. “ГРА” способствует созданию новых спектаклей, ведь именно на это направлено вознаграждение победителей. А еще это выход на мировой уровень благодаря участию международного жюри».

У фестиваля есть четко установленные правила. После объявления лонг-листа эксперты должны лично пересмотреть постановки вживую. В начале июля будет сформирован шорт-лист из 12 спектаклей. А в ноябре в Киеве состоится финальный этап: зрители смогут приобщиться к фестивальному движению и посмотреть спектакли-финалисты на разных театральных площадках столицы. Завершающий аккорд – объявление победителей международным жюри.

Ознакомиться с лонг-листом премии можно по ссылке.

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