Не ходите, а звоните: власти Лиманского района ушли на карантин

Псевдомедики и липовые волонтеры: как мошенники обманывают людей во время карантина? В условиях карантина и тяжелой экономической ситуации сложно всем. К тому же поток информации о коронавирусе и опасностях, связанных с ним, еще больше пугает людей. Страх и неопределенность одних – лучшие друзья других. Мошенники разных мастей не упускают возможностей заработать на коронавирусе. Что выдумывают аферисты и как не стать жертвой обмана? ПОДРОБНЕЕ

День театра: как одесские театры переживают период карантина? 27 марта – Всемирный день театра. Наверное, именно в такие сложные периоды, когда практически одномоментно замер весь мир, когда мы лишены ежедневного общения, возможности соприкоснуться с живым искусством, человечество и понимает важность и ценность культуры. ПОДРОБНЕЕ