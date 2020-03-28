Не ходите, а звоните: власти Лиманского района ушли на карантин

Во время карантина многие государственные службы пересмотрели условия работы с посетителями. Отменили прием граждан и в Лиманской районной раде, и в Лиманской райадминистрации. Если по каким-либо причинам нет возможностей отложить решение какой-либо проблемы, это можно сделать дистанционно.
Куда звонить жителям Лиманского района?
По неотложным вопросам жители района могут звонить по указанным ниже телефонам или отправлять письма на электронную почту.
Лиманская районная госадминистрация
Тел. (04855) 9-13-38
Электронная почта: rda.lymanska@ukr.net
Лиманский районный совет
(04855) -9-11-40
Электронная почта: lymanska-rada@ukr.net
Отдел предоставления административных услуг
Тел. (04855) 9-17-82
Электронная почта: admin_center69@ukr.net
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, развития инфраструктуры, энергетики и защиты окружающей среды
Тел. (04855) 9-10-87
Электронная почта: rdagkh@ukr.net
Управление социальной защиты населения
Тел. (04855) 9-17-89; 9-82-20
Электронная почта: lymansksocgupsp@ukr.net
Социальная служба для пожилых людей
Тел .: (04855) 9-11-17.
«Горячая линия» Центра первичной медико-санитарной помощи Лиманского района:
(068) 108-14-94.
Фото: dnepr.com
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