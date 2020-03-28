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Новости Одессы и Одесской области

Не ходите, а звоните: власти Лиманского района ушли на карантин

Не ходите, а звоните: власти Лиманского района ушли на карантин

Во время карантина многие государственные службы пересмотрели условия работы с посетителями. Отменили прием граждан и в Лиманской районной раде, и в Лиманской райадминистрации. Если по каким-либо причинам нет возможностей отложить решение какой-либо проблемы, это можно сделать дистанционно.

Куда звонить жителям Лиманского района?

По неотложным вопросам жители района могут звонить по указанным ниже телефонам или отправлять письма на электронную почту.

Лиманская районная госадминистрация

Тел. (04855) 9-13-38

Электронная почта: rda.lymanska@ukr.net

Лиманский районный совет

(04855) -9-11-40

Электронная почта: lymanska-rada@ukr.net

Отдел предоставления административных услуг

Тел. (04855) 9-17-82

Электронная почта: admin_center69@ukr.net

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, развития инфраструктуры, энергетики и защиты окружающей среды

Тел. (04855) 9-10-87

Электронная почта: rdagkh@ukr.net

Управление социальной защиты населения

Тел. (04855) 9-17-89; 9-82-20

Электронная почта: lymansksocgupsp@ukr.net

Социальная служба для пожилых людей

Тел .: (04855) 9-11-17.

«Горячая линия» Центра первичной медико-санитарной помощи Лиманского района:

 (068) 108-14-94.

Фото: dnepr.com

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