В квартале от Привоза: трамваи вернулись, ремонт продолжается (фото)

5 и 28 трамваи вернулись!

«Одесская жизнь» уже сообщала, что в связи с окончанием реконструкции рельсов в квартале от Привоза, на пересечении Старопортофранковской и Пантелеймоновской, одесские трамваи №5 и №28 выйдут на привычные маршруты уже в субботу, 21 октября.

Мы убедились: так и случилось. На трамвайных остановках снова много людей, потому что маршруты эти пользуются большим спросом у горожан.

Напомним, о ремонте стало известно еще в июле текущего года.

А в сентябре этого года мы рассказывали, как идет ремонт и о транспортных сложностях, связанных с ним.

Транспорт курсирует в обычном режиме

В связи с ремонтом маршруты №5, 17 и 28 перестали курсировать в первой декаде сентября. 29 сентября после окончания первого этапа работ маршрут трамвая №17 был полностью восстановлен, а «пятерка» курсировала от Аркадии до Молдаванки.

Что касается трамваев, то на сегодняшний день — все, как было до ремонта: вернулся трамвай 28-го маршрута. Трамвай 5-го маршрута, курсировавший от Аркадии до Алексеевской площади, тоже работает теперь в обычном режиме.

Как мы заметили, трамваям не так уж «легко» курсировать по перекрестку, где до сих пор идет ремонт (смотрите фото). Они здесь делают вынужденную техническую остановку. Но, и это главное, трамваи вышли на свои обычные маршруты и одесситы, «сделав базар», с радостью их ждут на остановках…

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