Августовские «штучки» одесского Привоза: масло из рыжиков и очень сладкое «Превращение»

Одесский Привоз кипит, и это не от жары, а от желания скупиться дешевле, поболтать по дороге, да и на время забыть о страшном, ведь жизнь здесь бурлит всегда.

На знаменитом рынке и вокруг него – много нового-интересного, всяческие «штучки» – рекламные и просто так – повсюду. Подслушаем-подсмотрим?

– Где, где тот «привозный колорит»?! Нет никакого колорита. Вот посмотрите, оптовый они разместили, а на этом месте когда-то овощи-фрукты дешевые были. Вот где теперь их искать? А рыба! Почему я теперь должна за рыбой через весь рынок топать? А квашеная капуста! Вот кто летом, да еще в такую жару, будет ту капусту покупать? – разгневанная женщина выражает свое недовольство громко, не задумываясь, что и она – тоже страница того же привозного колорита.

Другая женщина с корзиной в руке расспрашивает, где продают клубнику. У людей глаза широко раскрываются:

– Вы за клубникой в августе пришли?!.. Кто же ее в августе покупает, да еще корзинами?.. Вот там клубника, только ее стоимость вас напугает… Вот странные люди!..

Сразу несколько покупателей смотрят вслед «странной женщине», головами качают, хотя та начинает оправдываться, что корзина – совсем не для клубники.

– А что это за сорт винограда такой – «Преображение»?! Нет такого сорта! Да еще по 120 гривен!

– Да ведь написано, что сладкий, – пытается пошутить мужчина в кепке.

– Есть такой сорт! Вы просто не знаете! – доказывает другой мужчина, которому, кажется, не терпится поспорить «хоть о чем-то».

– На Привозе все сладкое. Скоро про картошку напишут, что очень сладкая, и я не удивлюсь! – выносит вердикт еще одна одесситка.

– Это что у вас здесь? Ой, смотри, Ира, масло из рыжиков продают. А это что? Тоже рыжики, только измельченные?!

К необычному товару подходят сразу несколько потенциальных покупателей. Продавец пытается что-то объяснить, его почти не слушают, открывают бутылку с «маслом из рыжиков», говорят, что никаких грибных ароматов не чувствуют. Уже подозрительно присматриваются к «грибному мужчине», продающему «неизвестно что».

К счастью, ему все же «дали слово». Продавец объясняет, что в пакетах – растение под названием рыжей, в бутылках – масло из него. Никакого отношения к грибам рыжей не имеет.

Добавляет, что растение лечебное. Уже через три-четыре минуты «лекции» люди поняли, что рыжей лечит «почти все». Интересуются, между прочим:

– А почему надпись с вашим лечебным товаром вещает о рыжиках?

– Да о каких рыжиках?! Я же говорю…

Лекцию, начатую по второму кругу, слушать не стала…

– Вот зачем книгами на Привозе торгуют, кто мне объяснит? Ну кто же книги на Привозе покупает?

– На Привозе все покупают. А то, что не покупают, на Привозе не продают! – с гордостью объясняет молодой человек.

– А то, что не продают – не покупают, да? Вот же знатоков Привоза развелось! А если знаток, то объясните, почему это здесь написано «Фруктовые ряды», а торгуют одеждой, обувью и всем подобным? – не в тему спрашивает недовольный книжной торговлей.

Ответ, как и вопрос – тоже не в тему, но какой:

– Может, вам еще и светодиодные бегущие строки, которые появились на Привозе, тоже не нравятся?

– При чем здесь ваши бегущие строки?

– А при чем здесь книги?

…Люди не совсем поладили, конечно, зато пообщались…

Подслушивала и подсматривала Мария Котова

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