Молодежная лексика: учимся говорить на языке детей и внуков

Частое заимствование слов из других языков и просто молодежный сленг иногда не дает разным поколениям понять друг друга. Мы постараемся разъяснять самые часто употребляемые новомодные выражения.

Лакшери (от англ. «luxury» – роскошь, предмет роскоши) – что-то престижное, максимально дорогое и модное. Например: «Этот отель лакшери-класса».

Ламповый – что-то старое, приятное, ностальгическое, вызывающее положительные эмоции.

Лафа – удача, везение. Например: «У него сегодня лафа – ему сегодня везет».

Ливать (от англ. «leave» – покидать, уходить) – родом из компьютерного сленга: когда кто-то выходил из игры или чата, он мог написать, например, «я ливаю». Например: «Я ливаю – я уже ухожу».

Личинус (от слова «личинка») – младенец, ребенок.

Найс (от англ. «nice» – мило, хорошо) – используется для обозначения чего-то приятного. Например: «У меня все найс — у меня все отлично».

Ништяк – по значению похоже на «найс» – хорошо; что-то хорошее.

Облом – когда не оправдались ожидания.

Оффать (от англ. «off» – состояние отсутствия либо бездействия) – заканчивать, прекращать, отключить что-то. Например: «Сегодня оффнули свет – сегодня отключили свет».

Пати – тусовка, вечеринка, домашняя встреча.

Предки – семья, родители.

Реальный базар – правдивый разговор.

Ржака – что-то смешное, описание ситуации как веселой, смешной. Например: «Я сегодня такой анекдот прочитала, вообще ржака!»

Родаки – родители.

Селфи (от англ. «self» – сам, себя) – фото самого себя; селфить – делать фото самого себя.

Смотаться – сбегать за чем-нибудь.

Сорян (от англ. «sorry» – выражение сожаления о сделанном) – извини, прости.

Стёб – насмешка над кем-то.

Стрелка; забить (назначить) стрелку – договориться о месте и времени встречи, в том числе для «разборок», выяснения отношений между компаниями подростков, школьников.

Стыбрил, спер – украл или списал.

Сяб (сябки) – сокращение от слова «спасибо».

Тачка – автомобиль, машина.

Тема – что-то классное, то, что цепляет или нравится. Например: «Эта песня тема – мне нравится эта песня».

Труба, крышка – наказание за проделки, проступки. Например: «Мне труба – меня ждет наказание».

Туса, тусить – хорошо проводить время, веселиться с друзьями, участвовать в каком-то коллективном мероприятии. Например: «Мы сегодня тусим – мы сегодня гуляем».

Фейк (от англ. «fake» – подделка) – неправда, обман, ложь. Например: «Эта история фейк – эта история не правдива».

Фишка – особенность, что-то примечательное. Например: «Это фишка той или иной компании – так делают только в той или иной компании».

Флексить – хвастать, «выделываться», танцевать, ярко проявлять себя и свои физические возможности. Например: «Саша флексит на танцполе – Саша здорово танцует».

Френдзона (от англ. выражения «friend zone» – зона дружбы) – дружба между парнем и девушкой.

Хайпить (от английского «hype» – бурное обсуждение, ажиотаж или истерика вокруг чего-либо) – делать то, что в моде или в тренде. Например: «Филипп хайпит – Филипп в моде».

Харэ (от слова «хорошо») – хватит, остановись, довольно, короче.

Стопэ – (от англ. «stop» – останавливать, останавливаться) в том же значении, что и «харэ».

Хелпушка (от англ. «help» – помощь) – шпаргалка.

Челлендж (от англ. «challenge» – бросать вызов) – испытание, вызов, который человек ставит сам себе или другому. После выполнения челленджа задание передается следующему. Например: «В интернете стартовал челлендж, будьте готовы облиться холодной водой».

Чилить (от англ. «to chill» – остыть) – отдыхать, ничего не делать, проводить время без пользы, просто расслабиться. Например: «Хватит делать уроки, давай лучше почилим – хватит делать уроки, давай отдохнем».

Четкий – хороший, правильный, надежный. Например: «Четкий пацан – хороший и правильный парень.

Чувак, чувачок – человек, знакомый.

Шарить – понимать, разбираться в чем-то.

Шмот – модная одежда.

Юзать (от англ. «to use» – использовать) – пользоваться чем-то, в т.ч. мобильными устройствами. Например: «Степа, отложи калькулятор и мозг поюзай! – Степа, оставь калькулятор и сам подумай!».

Фото: wp.com

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