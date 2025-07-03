Ключевые моменты:
- На сессии Одесского горсовета обсудили программу популяризации украинского языка.
- Основа программы: национальная стратегия защиты и развития украинского языка.
- Городская программа включает кинопоказы, творческие конкурсы, бесплатные языковые курсы в библиотеках.
- За соблюдением языкового закона в общественном транспорте должны следить правоохранительные органы.
Как сообщил директор Департамента внутренней политики Александр Жильцов, программа включает кинопоказы на украинском языке под открытым небом, творческие конкурсы, бесплатные языковые курсы в библиотеках, а также культурные мероприятия с участием художников.
По словам Жильцова, программа была разработана совместно с уполномоченным по защите украинского языка и направлена на расширение культурных инициатив.
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Депутат Анастасия Большедворова подняла вопрос о мониторинге использования украинского языка в общественном пространстве. В ответ Жильцов отметил, что контроль за соблюдением языкового законодательства должен осуществляться правоохранительными органами, особенно в сфере общественного транспорта.
В мэрии также сообщили, что в будущем планируется оценка охвата программы, включая анализ количества участников мероприятий и уровня вовлеченности.
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