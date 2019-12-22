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Группа «Время и Стекло» о слухах, ценностях и новогодних курьезах

Группа «Время и Стекло» о слухах, ценностях и новогодних курьезах

В декабре украинской группе «Время и Стекло» исполняется девять лет. Молодые и яркие участники творческого коллектива — Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив), всегда находится в топе музыкальных трендов. Они не боятся экспериментировать и приятно удивлять своих поклонников новыми хитами. Благодаря усердной работе и любви к музыке сегодня группа «Время и Стекло» – один из самых востребованных музыкальных дуэтов.

Поп-группа «Время и Стекло» появилась в 2010 году по инициативе известного украинского музыканта и продюсера Алексея Потапенко. Сначала Потап задумал создать трио, в котором к Алексею Завгороднему присоединятся еще две девушки. Но, увидев Лешу и Надю вместе на сцене, Потап понял, что из них получится замечательный дуэт. И он не ошибся, ведь песни «Время и Стекло» уже не один год занимают первые места во многих хит-парадах страны. А личной жизнью артистов интересуются поклонники самого разного возраста.

Артисты могут позволить себе любые капризы. Но мы этого делать не любим, потому что знаем — тяжелая и нервная работа не только у нас. Нехватка сна и переезды — это самое ужасное, что может быть. Мы мечтаем проснуться и не думать, что нужно куда-то бежать. Очень тяжело, когда ты не можешь взять выходные, даже если они очень нужны.

Знакомы мы больше девяти лет. Наша первая встреча произошла в «Артеке», на музыкальном фестивале. Как-то за обедом мы сели напротив друг друга и так познакомились. Творческая симпатия оказалась взаимной. Мы прогуляли весь день до утра, разговаривая обо всем. А потом разъехались и даже не обменялись телефонами. Спустя время мы встретились в студии у Потапа.

Ходят слухи, что мы пара. Но мы даже ни разу не целовались. И это круто, что между нами ничего не было. У нас отношения как у брата и сестры. Можем переодеться в одной гримерке, не стесняясь. Конечно, наши вторые половинки иногда ревнуют. И это нормально, потому что мы действительно проводим друг с другом больше времени, чем со своими любимыми.

Мы достигли многого из того, о чем мечтали — слава, успех, деньги, творчество. Однако самое ценное — это полные залы. Для артистов это важный показатель. Успех исходит в первую очередь от тебя, твоих умений и отдачи любимому делу. Это вера в себя, наличие мечты, трудолюбие и сплоченность команды.

Мы много раз встречали Новый год на сцене. И случались с нами курьезы. Несколько лет назад в нашей гримерке сломался замок. Часы уже пробили полночь, и гости начали звать нас на сцену. Пришлось выбираться через окно, хорошо хоть этаж был первый. Ярко запомнился Новый год в Харькове и наше выступление на главной площади города, когда мужчина навеселе запустил в нас мандарином.

  • Надя Дорофеева — родилась 21 апреля 1990 года в Симферополе.
  • Алексей Завгородний (Позитив) — родился 19 мая 1989 года в Киеве.
  • Название для дуэта родилось не сразу. Надя и Леша перепробовали много оригинального: «Крем-Сода», «Позитивная Надежда», «Леша, домой!» и «Миллион зеленых птиц».

Источники: viva.ua, tv.ua, liza.ua

Подготовила Анастасия Епурь

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