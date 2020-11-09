Я пришел к этой мысли, возвращаясь вчера из Всемирного клуба одесситов. На следующий день после смерти Великого писателя и сатирика члены клуба, не договариваясь, собрались в его стенах, чтобы почтить память Михаила Жванецкого, вспомнить о встречах, разговорах и совместных посиделках с ним за рюмкой коньяка.

Вневременная актуальность творчества Жванецкого

В машине было включено радио и на различных каналах периодически звучали цитаты и юморески из его творчества. Пять лет назад, работая над проектом по организации конкурса иллюстраций на темы произведений Жванецкого, я знал многие его изречения почти наизусть, а сейчас его фраза «Раньше я боялся, что меня могут забыть, а теперь я боюсь, что меня могут запомнить» заставила углубиться в содержание этой мысли. Что Великий сатирик имел в виду?

Вспомнил один исторический факт. Как известно, цивилизация человечества начиналась 6-7 тысяч лет назад в Междуречье между Тигром и Ефратом в государстве древних шумеров. Именно там были найдены глиняные таблички с клинописью, которые долго не могли расшифровать. Казалось, что когда эти письмена заговорят, то в них человечество найдет ответы на все вопросы о своем происхождении и смысле жизни. Однако, когда шифр был найден, то оказалось, что почти все эти тексты являлись доносами соседей или родственников друг на друга по поводу каких-либо правонарушений или проступков, изобличения их пороков или грехов, коррупции чиновников.

Сопоставляя эти древние сведения с нашей действительностью, легко прийти к выводу, что человечество за прошедшие тысячелетия практически не изменилось, что греховное начало и присущие биологическому виду homo sapiens пороки и «основные инстинкты» продолжают оставаться основой нашего поведения и поступков. Более того, думаю, что и будущие века и тысячелетия вряд ли изменят человека на пути к «разумному, доброму, вечному». На мой взгляд, именно вневременную актуальность своего творчества имел в виду Михаил Михайлович в своей цитате, потеряв надежду на прогресс человечества в сфере морали и нравственности.

Думаю, что этот фактор сыграл свою роль в том, что сын и олицетворение Одессы, выразитель духа, культуры и традиций родного города Михаил Жванецкий будет похоронен в Москве. Скорее всего он и сам, очевидно, хотел бы найти вечное пристанище в Черноморской жемчужине, тем более, что здесь похоронена его мать. Здесь его корни, близкие, друзья детства и юности, соратники, с которыми он начинал свою творческую деятельность, его детище- Всемирный клуб одесситов, его муза – уникальный дух и юмор Одессы и, конечно, любовь одесситов к своему земляку.

Но, увы… Семья, как сказано, приняла свое решение. Но мне кажется, что в этом решении сыграла свою роль политика. Одессе трудно тягаться с Кремлем.

Великий сатирик будет всегда неподалеку

Эта идея родилась спонтанно во время встречи во Всемирном клубе одесситов с его бессменным президентом.

– А чего в вашей книге картинок нет? – спросил я у Михаила Михайловича, перелистывая очередной томик его произведений с дарственной надписью.

– Да, надо подумать, – сказал Жванецкий, ставя автограф очередному любителю его творчества и свой постоянный слоган «Всегда неподалеку».

Именно эта выражение самого известного одессита дало название этому проекту. Довольно быстро были разработаны и соответствующие условия его проведения. Писатель-сатирик с воодушевлением поддержал идею конкурса. Через пару недель проект получил поддержку в Одесском литературном музее, Союзах художников, культурных и общественных организациях многих стран, а также в русскоязычных диаспорах США, Канады, Германии, Израиля, Австралии, Турции, Грузии… Около года шли поиски спонсоров, пока к реализации этого проекта не подключились ротари-клуб «Одесса-Ришелье» и затем «Всемирный клуб одесситов», объединенные любовью к родному городу и желанием внести свой вклад в его дальнейшее развитие, как столицы юмора на всем евразийском пространстве.

Однако первоначально в творческой среде художников-карикатуристов появились и некоторые сомнения в возможностях воплощения в рисунок мыслей и афоризмов писателя-сатирика. Перечитывая его произведения, некоторые художники считали, что в его мыслях и афоризмах очень сложно найти еще дополнительный юмористический подтекст..

Это «переосмысление» у карикатуристов длилось довольно долго: почти два месяца организаторы конкурса ждали, пока первые работы начали поступать из разных уголков мира в Одессу. В итоге на конкурс, организованный ротари-клубом «Одесса-Ришелье», поступили 252 работы от 65 художников-карикатуристов и авторов идей из Украины и России, Великобритании, Германии и Израиля, Казахстана и Белоруссии. В результате почти суточного анализа был отмечен 71 рисунок. Открытие конкурса состоялось 2 сентября 2016 года в День рождения Одессы в Золотом зале литмузея.

Преклоняясь перед гениальностью Жванецкого

Михаил Михайлович не объяснял свой выбор, да и этот вопрос ему никто не задавал, внутренне преклоняясь перед его гениальностью. Но сейчас, вчитываясь в этот текст на фоне рисунка, я подумал о том, что именно эти слова в значительной степени отражают творчество Жванецкого последних лет, его размышления о жизни и отношение к себе и людям.

Аплодисментами встречали затем в Золотом зале Одесского литературного музея появление писателя. Такое количество гостей, переполнивших зал, как видно, было для него сюрпризом. По пути к столику на авансцене он несколько раз останавливался, чтобы тепло поприветствовать своих друзей, специально прибывших на выставку из США, Израиля, Германии, России…

Михаил Михайлович, как всегда, живо и остроумно поделился своим удивлением по поводу размаха конкурса и выставки, поблагодарил организаторов и гостей за такой тёплый приём и внимание к его творчеству и огласил своё решение по присвоению Гран-при Алексею Кустовскому.

Папа Римский был первым, Жванецкий стал вторым

Сюрпризом для писателя стало решение ротари-клуба «Одесса-Ришелье» о присвоении Михаилу Михайловичу Жванецкому звания «Почётный ротарианец». Необходимы дополнительные пояснения, чтобы представить статус этого титула.

В Международную благотворительную организацию Rotary International входят более полутора миллионов людей почти из всех стран мира, объединённых идеей бескорыстного служения человечеству во имя прогресса и процветания. 30 апреля 2016 г. 9000 членов ротари-клубов из 80 стран стали специальными гостями Папы Римского Франциска, чтобы послушать проповедь о сострадании, открытости и служении человечеству. На юбилейной аудиенции в Ватикане состоялась встреча понтифика с президентом Rotary International К. Р. Равиндраном, на которой глава ротарианского движения впервые в 112-летней истории клуба вручил Папе Римскому регалии «Почётного ротарианца».

Этот эпизод вдохновил членов клуба «Одесса-Ришелье» присвоить это звание и Михаилу Жванецкому. Никто из нас не искал параллелей в деятельности Папы Римского и творчестве Жванецкого. Достаточно и того, что герои и афоризмы великого одессита уже несколько десятилетий сопровождают по жизни всё русскоязычное население планеты.

Но если копнуть глубже, то факт того, что наш Жванецкий вслед за Папой Римским вошёл в число «Почётных ротарианцев» планеты, вполне закономерен. У понтифика чуть более миллиарда последователей в мире, у Михаила Михайловича – несколько сотен миллионов читателей и поклонников также на всех континентах. Но главное – творчество Великого писателя так же гуманно, наполнено состраданием к людям, как и проповеди главного католика Земли. Только жил он со своими одесскими корнями не как глава государства, даже такого маленького, как Ватикан, а среди нас, русскоязычных землян, очень остро и глубоко проникая в суть нашей жизни и её явлений. И вещал не с позиций христианских истин и жизни библейских пророков, а на основе лишь одного фактора: «Имейте совесть и делайте, что хотите». А если подумать — и то, и другое имеет один смысл.

Гран-при конкурса – картина Алексея Кустовского

«… Жизнь коротка.

И только книга деликатна.

Снял с полки.

Полистал.

Поставил.

В ней нет наглости.

Она не проникает в тебя без спросу.

Стоит на полке, молчит, ждет, когда возьмут в теплые руки.

И она раскроется.

Если бы с людьми так.

Нас много. Всех не полистаешь.

Даже одного.

Даже своего.

Даже себя.

Жизнь коротка…»

Первый приз – работа Виктора Богорада «Добро побеждает зло»

Смотрите также, как в Литературном музее проходил Первый Международный конкурс по произведениям Михаила Жванецкого «Всегда неподалеку».