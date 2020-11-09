Тарифы на коммуналку в Одессе пересмотрят

Такое поручение Труханов сделал сегодня, 9 ноября, на аппаратном совещании.

«В нашем городе, в Европе, в мире распространяется коронавирус. От этого жизнь людей, естественно, лучше не становится. Люди болеют, закрываются предприятия. На фоне этого всего я поручаю в кратчайшие сроки провести работу по определению объективности установленных тарифов в домах, которые курирует департамент жилищного хозяйства, и разработать планы по снижению тарифов», – сказал Труханов.

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