Магнитные бури: когда ждать опасной солнечной активности?

Ученые астрономы сообщают о начале нового 11-летнего цикла солнечной активности. Этот период обычно сопровождается техническими проблемами и негативным влиянием на здоровье людей. И начинающийся цикл, как уверены астрономы, не станет исключением. Что нужно знать об этом явлении и как защититься от негативного влияния?

“Солнечный ветер” усиливается с декабря 2019 года

Солнечная активность циклична – каждые 11 лет чередуются периоды активного и спокойного Солнца. С начала наблюдений за светилом, которые стали вести с XVIII века, было замечено 24 таких цикла. Поэтому нынешний получил название «Солнечный цикл 25».

Современные немецкие ученые предположили, что 11-летний цикл активности связан с приливами Земли, Юпитера и Венеры, когда каждые 11 лет все три планеты располагаются в одном направлении. Однако принять эту гипотезу как научную теорию мешает то, что иногда солнечный цикл не совпадает с этим явлением.

Солнечная активность никогда не прекращается, она только колеблется как маятник. Хотя ее изучают давно, о природе самого явления известно мало. Предполагается, что она зависит от активности магнитных полей, которую вызывают потоки плазмы внутри Солнца. В активные периоды на поверхности Солнца происходят мощные взрывы, и светило выбрасывает в пространство множество заряженных частиц, которые разлетаются на огромные расстояния. Этот поток частиц называется «солнечный ветер». В периоды активного Солнца таких частиц выбрасывается больше, в период спокойного – меньше. Кроме того, ученые считают, что каждые 11 лет магнитные полюса Солнца меняются местами, и только в конце следующего цикла возвращаются на место.

Об окончании цикла говорит снижение солнечной активности. Последний минимум пришелся на декабрь 2019 года, а самые сильные вспышки в этом столетии были зафиксированы в 2003 году. Сейчас астрономы наблюдают небольшие солнечные пятна, которые говорят о том, что начинается новый цикл активного Солнца. Пик этого периода наступит, по подсчетам астрономов, в июле 2025 года, а снижение до минимума – в 2030 году. Как считают ученые, этот цикл должен быть более спокойным, чем предыдущий.

На что влияет космический шторм?

Когда на Солнце происходят крупные вспышки, солнечное излучение способно достигнуть поверхности нашей планеты за считанные минуты. Здесь они вызывают колебание магнитного поля Земли – магнитные бури, которые способны не только оказывать негативное влияние на живые организмы, но и выводить из строя электронную технику и радиосвязь. В эти моменты радиотехника может давать помехи, будут слышаться треск или шипение, вплоть до потери сигнала.

Для мобильных телефонов солнечные излучения не страшны, а вот базовые станции и все устройства, где есть трансформаторы, скорее всего, будут реагировать на возмущение магнитного поля. Например, в 1859 году была зафиксирована самая сильная в истории планеты магнитная буря, когда из строя вышли все телеграфные аппараты.

Что же касается медицинских приборов, поддерживающих работу сердца, то здесь, как утверждают врачи, беспокоиться нечего. На работу аппаратов искусственного поддержания ритма – кардиостимуляторов – никакие солнечные колебания не влияют.

Как защититься от магнитных бурь?

Известно, что как недостаток, так и избыток солнечного излучения плохо влияет на человеческий организм. Дефицит солнечной энергии приводит к снижению работоспособности и умственной активности, организм не так активно сопротивляется заболеваниям, а восстанавливается значительно дольше. Но и чрезмерная солнечная активность также приводит к ухудшению самочувствия метеозависимых людей. Происходит это по-разному: одни ощущают недомогание за несколько дней до или после магнитной бури, другие – во время ее пика. При этом существует предположение, что люди, рожденные в период активного Солнца, менее чувствительны к магнитным бурям.

Больше всего подвержены влиянию магнитных бурь люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них повышается или скачет давление, изменяется кровоток в организме. Кровь становится гуще и медленнее течет по сосудам, в том числе по тонким сосудам головного мозга. Это может вызывать головные боли и быструю утомляемость. Кроме того, в такие моменты усиливается деятельность потовых желез и испарение влаги с поверхности кожи.

Период повышенной солнечной активности также опасен и тем, что у многих людей замедляется реакция и ухудшается внимание, вследствие чего чаще происходят несчастные случаи.

Чтобы защитить себя от негативного воздействия в периоды солнечной активности, нужно исключить в эти дни употребление жирных и острых блюд, а также те продукты, которые могут оказать влияние на сердце и сосуды. Нельзя выполнять тяжелые работы даже по дому, а при наличии хронических заболеваний необходимо следовать рекомендованным врачом схемам лечения. Правильное питание, отказ от вредных привычек и соблюдение режима физической активности и отдыха помогут легче перенести любую магнитную бурю.

«Король-солнце» и спад солнечной активности

Период самого сильного падения солнечной активности пришелся на 1645-1715 годы. По иронии судьбы, этот период точно совпал с временем правления Людовика XIV, которого называли «Король-солнце». В это время солнечная активность была настолько низкой, что пятна на Солнце, открытые всего лишь за 40 лет до этого Галилеем, практически не были видны в течение 70 лет.

Кроме того, в истории Земли было еще два периода минимальной солнечной активности – со времени наполеоновских войн в XIX веке до 1920-х годов.