Ключевые моменты

Прогноз магнитных бурь на 11 июля;

Как магнитные бури влияют на человека;

Как минимизировать воздействие магнитных бурь.

Согласно прогнозу, 11 июля ожидается слабая геомагнитная активность — Kp-индекс составит около 1.7, что соответствует зеленому уровню. Это означает, что магнитной бури не будет, и день пройдет спокойно для метеочувствительных людей.

К-индекс помогает классифицировать интенсивность бурь: значения до 4 обычно не вызывают последствий, тогда как уровень 5 и более может повлечь за собой серьезные сбои. При очень высоких показателях, таких как 7 или 8, даже возможно возникновение полярного сияния в регионах, где оно обычно не наблюдается.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь