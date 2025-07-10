Ключевые моменты
- Прогноз магнитных бурь на 10 июля;
- Как магнитные бури влияют на человека;
- Как минимизировать воздействие магнитных бурь.
По данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, в четверг, 10 июля, геомагнитная обстановка на Земле будет стабильной и безопасной — К-индекс 2, что соответствует зеленому уровню активности.
Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет спокойным уровнем. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышки класса М. Вероятность геомагнитного шторма – 1%.
Хотя магнитные бури в этот день не прогнозируются, специалисты напоминают, что данные обновляются каждые три часа, поэтому рекомендуется следить за актуальными сводками.
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Магнитные бури могут влиять на самочувствие даже здоровых людей, а особенно — на тех, кто страдает от хронических заболеваний, чувствительных к перепадам давления, стресса или метеозависимости. Вот как можно помочь себе пережить такие дни с минимальными неудобствами:
Что может ощущаться:
- Головная боль, давление в висках
- Нарушения сна, бессонница
- Снижение концентрации, усталость
- Учащенное сердцебиение, скачки давления
- Тревожность, раздражительность или подавленность
Что делать в такие дни
- Пейте больше чистой воды, чтобы поддерживать водный баланс;
- Уменьшите потребление кофе, чая и алкоголя;
- Избегайте перегрева, чрезмерных физических нагрузок.
- Старайтесь есть легкую пищу: овощи, каши, орехи, продукты с магнием и калием;
- Избегайте переедания и фастфуда;
- При проблемах с давлением, сердцем или сосудами — держите при себе назначенные врачом препараты;
- Следите за артериальным давлением.