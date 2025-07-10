Ключевые моменты

Прогноз магнитных бурь на 10 июля;

Как магнитные бури влияют на человека;

Как минимизировать воздействие магнитных бурь.

По данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, в четверг, 10 июля, геомагнитная обстановка на Земле будет стабильной и безопасной — К-индекс 2, что соответствует зеленому уровню активности.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет спокойным уровнем. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышки класса М. Вероятность геомагнитного шторма – 1%.

Хотя магнитные бури в этот день не прогнозируются, специалисты напоминают, что данные обновляются каждые три часа, поэтому рекомендуется следить за актуальными сводками.

Магнитные бури могут влиять на самочувствие даже здоровых людей, а особенно — на тех, кто страдает от хронических заболеваний, чувствительных к перепадам давления, стресса или метеозависимости. Вот как можно помочь себе пережить такие дни с минимальными неудобствами:

Что может ощущаться:

Головная боль, давление в висках

Нарушения сна, бессонница

Снижение концентрации, усталость

Учащенное сердцебиение, скачки давления

Тревожность, раздражительность или подавленность

Что делать в такие дни