Ключевые моменты

  • Прогноз магнитных бурь на 10 июля;
  • Как магнитные бури влияют на человека;
  • Как минимизировать воздействие магнитных бурь.

По данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, в четверг, 10 июля, геомагнитная обстановка на Земле будет стабильной и безопасной — К-индекс 2, что соответствует зеленому уровню активности.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет спокойным уровнем. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышки класса М. Вероятность геомагнитного шторма – 1%.

Хотя магнитные бури в этот день не прогнозируются, специалисты напоминают, что данные обновляются каждые три часа, поэтому рекомендуется следить за актуальными сводками.

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Магнитные бури могут влиять на самочувствие даже здоровых людей, а особенно — на тех, кто страдает от хронических заболеваний, чувствительных к перепадам давления, стресса или метеозависимости. Вот как можно помочь себе пережить такие дни с минимальными неудобствами:

Что может ощущаться:

  • Головная боль, давление в висках
  • Нарушения сна, бессонница
  • Снижение концентрации, усталость
  • Учащенное сердцебиение, скачки давления
  • Тревожность, раздражительность или подавленность

Что делать в такие дни

  • Пейте больше чистой воды, чтобы поддерживать водный баланс;
  • Уменьшите потребление кофе, чая и алкоголя;
  • Избегайте перегрева, чрезмерных физических нагрузок.
  • Старайтесь есть легкую пищу: овощи, каши, орехи, продукты с магнием и калием;
  • Избегайте переедания и фастфуда;
  • При проблемах с давлением, сердцем или сосудами — держите при себе назначенные врачом препараты;
  • Следите за артериальным давлением.

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