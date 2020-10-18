Коронавирус и транспорт: подводные камни одесского карантина

Особенные чувства вызывают двойные стандарты властных структур города. Например, у меня в памяти еще свежа летняя вседозволенность, когда о масках все поголовно забыли, и транспорт был не просто переполнен, а забит до отказа. Разумеется, это принесло свой результат, и с 12 октября Одесса вошла в оранжевую зону карантина.

Теперь в трамваи и троллейбусы нас пускают строго в масках, а вот в маршрутках по-прежнему никто маски надевать даже не пытается. Может быть, городские власти знают то, чего не знаем мы? Например, что достаточно подписать распоряжение о ношении масок, чтобы вирусы в панике разбежались? В таком случае об этом стоит сделать доклад на очередной ассамблее ВОЗ. Ручаюсь, это произведет фурор.

Зато теперь сесть в трамвай или троллейбус практически невозможно. Во всяком случае, несколько раз постояв в очереди, я стала ходить пешком. Чтобы вовремя добраться на работу, мне теперь нужно выходить из дома на 40 минут раньше. При этом разницы по времени — ехать или идти — никакой нет. Кроме одного: мне вот-вот придется лечить мозоли на ногах и отечность, но это, как принято сейчас говорить, мои проблемы, которые никого из руководства города не интересуют. Равно как и все остальные проблемы жителей миллионной Одессы.

Другая сторона медали — хамство водителей. Я уж не знаю, как начальство «Одесгорэлектротранса» напутствует своих сотрудников перед выходом на маршрут, но некоторые водители считают, что им все дозволено. Вчера я торопилась с интервью в редакцию, поэтому решила сесть на 18-й трамвай, благо очередь была небольшая. В вагоне я стала в закоулке за кабиной водителя, но дама-вагоновожатый в приказном тоне потребовала, чтобы я села. Должна сказать, что к такому тону я не привыкла и привыкать не собираюсь. А кроме того, стоять мне в совершенно пустом вагоне или сидеть, я буду решать сама. Когда я, готовясь к выходу, подошла к передней двери, это вызвало новый приступ раздражения водителя, и всю дорогу из кабины раздавалось недовольное ворчание. Я вышла на своей остановке, а сзади дама-водитель продолжала распекать ни в чем не повинных пассажиров.

Больше всего в подобных ситуациях меня удивляет реакция одесситов. Куда пропала наша гордость, почему нас не возмущает повышенный тон продавца или водителя, хамство или наглость должностных лиц? Пора вспомнить, что достоинство любого человека начинается с самоуважения, и если его нет, то нечего пенять как на грубость сантехника, так и на наплевательское отношение власти.

Читайте также: «Оранжевая» Одесса: где соблюдают масочный режим? – фоторепортаж

Фото: Мария Котова, “Одесская жизнь”