Известный сквер в Одессе стал неузнаваемым (фото)

Одесский Алексеевский сквер — самое сердце Молдаванки — стал неузнаваемым. Исчезли многие его привычные «достопримечательности». Что же происходит?

Сквер давно нуждался в преображении. О его плачевном состоянии «Одесская жизнь» подробно рассказывала летом прошлого года. Не так давно здесь устроили День Молдаванки, и снова лишний раз пришлось убедиться, что этот островок на одноименной площади вопит о преображении.

И вот они наступили. Сейчас Алексеевский сквер «зачищают» под предстоящее масштабное благоустройство.

Как рассказывала «Одесская жизнь», заказчиком работ по преображению старого одесского сквера выступает управление дорожного хозяйства Одесского горсовета. Их стоимость — более 37 миллионов гривен.

Что в сквере на сегодняшний день? Исчезла старая одесская детская площадка, здесь уже нет и скамеек. На сегодняшний день получилась пустынная площадь с храмом посередине, вся в оградительных лентах и с «кучками» стройматериалов в разных местах.

От прошлого остались только два давным-давно неработающих туалета еще советской эпохи. Кое-где видно, что работы по благоустройству уже стартовали.

На месте пока и ограда сквера, во всяком случае, ее еще целые участки. Осенью 2018 года состоялось заседание Координационного совета по вопросам охраны объектов культурного наследия. На нем тогда был поднят вопрос о сохранности металлической ограды Алексеевского сквера. Оказалось, что она была там установлена еще в начале ХХ века. Тогда же прозвучало, что то, что от нее осталось, сдают на металлолом местные маргиналы.

Мы не нашли никаких щитов с информацией о будущих работах. Какие же перемены ожидают сквер? Коммунальные службы планируют покрыть тротуарной плиткой пешеходные дорожки и заменить трамвайное полотно и контактную сеть на круге 12-го трамвая, установить перильные ограждения.

В сквере появятся новая детская и спортивная площадки, будет сделано новое освещение и восстановлено ограждение вокруг сквера. Также в планах — провести озеленение и установить автоматический полив территории. Здесь появятся новые лавки, урны и общественный туалет.

Окончание работ намечено на конец 2021 года.

Фото: Мария Котова