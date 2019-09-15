«Летучая мышь»: как скучный водевиль превратился в веселую оперетту

В этом году исполняется 40 лет кинооперетте «Летучая мышь». Этот фильм по телевизионным каналам часто показывают в праздники, и его с удовольствием смотрят и представители старшего поколения, и те, кто родился уже в нынешнем веке. Отличная музыка, тонкий юмор, завораживающая игра блестящих актеров. С чего все начиналось?

От французского маскарада к советской экранизации

Вряд ли есть хоть одна музыкальная комедия, которая столько раз меняла бы свой сюжет и героев, прежде чем превратиться в настоящий киношедевр. История, которая была вполне реальной, началась в Париже. Двое приятелей во время маскарада здорово напились и один из них, переодев друга в костюм летучей мыши, оставил его на скамейке в парке. Над незадачливым гулякой смеялся весь город, а вскоре появился водевиль с таким сюжетом. Затем историю позаимствовали австрийцы и создали на ее основе музыкальный спектакль, музыку к которому написал Иоганн Штраус. Однако австрийцам оперетта не понравилась, и о ней забыли.

Вспомнили о старинном водевиле только в 1947 году в Московском театре оперетты. Либретто тогда фактически написали заново, так как в австрийском варианте это было невероятно скучное повествование, совершенно не похожее на комедию. Оперетта стала одним из самых любимых музыкальных спектаклей в стране, но экранизировать ее не спешили. И только в 1979 году Ян Фрид решил перенести свою версию на кинопленку.

Даже в эпизодах снимались знаменитости

«Летучая мышь» считается одной из лучших экранизированных оперетт в советском кинематографе. Режиссеру Яну Фриду, ученику Сергея Эйзенштейна, в ту пору было уже за семьдесят, но он не побоялся взяться за новый для себя жанр. Фрид пригласил талантливых актеров и оперных певцов, включил в сюжет танцевальные номера и одел героев в роскошные костюмы. И фильм стал настоящим праздником в тоскливой обыденности. А кроме того, он получился гораздо лучше оригинальной версии.

Несмотря на то что оперетта — жанр исключительно музыкальный, все главные роли сыграли не поющие актеры. Даже на эпизодические роли Фрид сумел «заманить» в фильм знаменитых драматических актеров. И каждая роль превратилась в маленький шедевр. Первое собрание всех исполнителей Фрид устроил у себя дома. Это стало традицией, и пока фильм не сняли, актерские посиделки на кухне у Яна Фрида были традицией.

«Стрельба глазами» – это по-нашему

В главной роли Фрид хотел снимать только Людмилу Максакову. За два года до этого Фрид уже предлагал Максаковой сняться в его фильме. Тогда он подбирал актеров для «Собаки на сене», и хотел видеть Максакову в роли Дианы. Однако режиссер Илья Авербах, с которым актриса решила посоветоваться, сказал, что кино в стихах, скорее всего, обречено на провал. И Максакова отказалась. Но «провал» против всех ожиданий оказался очень успешным, и актриса до слез жалела, что отказала режиссеру. Поэтому когда Фрид предложил ей сняться в «Летучей мыши», она дала свое согласие, не раздумывая.

Во всех фильмах Фрида звезды снимались с удовольствием. И «Летучая мышь» не стала исключением. Игорь Дмитриев, который выступил в роли начальника тюрьмы, постоянно находился в творческом поиске. Он что-то менял в сценарии, ежедневно приходил с новым текстом, стихами, шутками, какими-то идеями. Работать с ним было легко, так как он, в отличие от многих современных звезд, всегда знал текст наизусть и ответственно подходил к работе, как и все актеры старой закалки.

А вот актриса Лариса Удовиченко тогда была начинающей актрисой и безумно хотела сняться в роли Адель. Помог ей второй режиссер: он открыл секрет, что ищут актрису, которая была бы похожа на молодую Целиковскую. Удовиченко очень старалась соответствовать этим требованиям и получила роль. Актриса до сих пор считает роль Адель подарком судьбы.

В первоначальное либретто добавили не только смешные сценки, но и персонажей. Например, героев, которых сыграли Гликерия Богданова-Чесноковой, Евгений Весник и Ольга Волкова, в нем не было и в помине. Их образы и сцену, где мать учит свою засидевшуюся в девицах дочь «стрелять глазами», очень удачно дописали специально для отечественной оперетты.

Актеры получали «домашнее задание»

Вокальные партии в фильме озвучивали лучшие певцы московских и ленинградских театров. Их кандидатуры отбирали долго и придирчиво, ведь нужно было, чтобы их голоса по тембру соответствовали голосам актеров, за которых они должны были петь. Было и еще одно требование — исполнять арии не академическими, оперными голосами, а более разговорными, актерскими.

В свою очередь актерам, чтобы добиться естественности в кадре, приходилось подстраиваться под вокалистов. Снимали «певческие» сцены по сложной технологии: сначала оркестр записывал музыку, потом певец исполнял партию, а актеры изображали пение уже под эту фонограмму. Для этого всем актерам раздавали кассеты с записью — чтобы дома они учились попадать в певческую артикуляцию.

Не менее трудоемким процессом была и постановка танцевальных номеров. Все актеры танцевали сами, но некоторым пришлось особенно сложно. К примеру, у Юрия Соломина разыгрался жестокий приступ радикулита, и он все делал на уколах — танцевал, прыгал через фонтан (кстати, «Летучая мышь» – один из немногочисленных фильмов, где он играл вместе с братом Виталием Соломиным). Не повезло и Ларисе Удовиченко. Когда снимали заключительную часть у стен Петропавловской крепости, ей не сменили обувь. Пришлось актрисе танцевать на неровной земле с рытвинами и ямами в туфлях на платформе и высоких каблуках.

«Штатный дворец» советского кино

Съемки проходили в особняке на Каменном острове в Санкт-Петербурге, который носит название Дача Гаусвальд. Он был построен в 1898 году для жены булочника Евгении Гаусвальд. Кроме «Летучей мыши», здесь снимали фильмы «Приключения Шерлока Холмса», «Дон Сезар де Базан», «Марица».