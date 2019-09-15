Страшная сила красоты: непонятные названия косметических процедур

Современные салоны и студии красоты не перестают удивлять перечнем своих услуг. У каждого найдутся индивидуальные способы, как сделать клиентов привлекательнее и моложе. Есть процедуры, которые предлагаются давно и повсеместно, а есть такие, о которых мало кто слышал, а если и слышал, то не в курсе что это такое. Предлагаем вам узнать, какие существуют способы борьбы за красоту у одесских косметологов, и как их называют.

Шугаринг

Это один из способов удаления волос, в котором используется теплая сахарная паста. Косметологическая процедура была популярна еще в древней Персии и Египте. Сахарная депиляция помогала не только удалять лишнюю растительность, но также выступала хорошим антисептиком.

Сегодня средняя стоимость процедуры в зависимости от участка тела — от 75 до 300 грн.

Энзимный пилинг

Это вид чистки тела, при котором используются специальные биологические ферменты и химические вещества. Они удаляют дефекты кожи, помогают контролировать проявления акне (высыпание), а также уменьшают количество морщин на лице.

Стоимость такой процедуры — от 250 грн.

Плампер

Это новая и безболезненная, как говорят специалисты, процедура кратковременного увеличения объема губ. Также это могут быть косметические средства — блески, помады или бальзамы, которые увеличивают губы c помощью специальных добавок. Косметологи советуют использовать пламперы для профилактики старения кожи губ.

Стоимость препарата — от 100 грн.

Брашинг

Изначально брашингом называли объемную укладку волос с помощью фена и круглой расчески. То есть это синоним вполне привычного нам сова — «укладка». Сейчас брашингом также является лечебный массаж-пилинг для тела с использованием сухой деревянной щетки. Она удаляет ороговевшие клетки кожи и улучшает кровообращение в организме.

Цена сеанса — от 350 грн.

Дарсонвализация

Так называют процедуру, во время которой используют импульсы тока. Они воздействуют на кожные покровы и усиливают кровоток, стимулируют обменные процессы, улучшают работу сердечно-сосудистой системы, повышают тонус кожи и стенок сосудов. Процедура широко используется для укрепления волосяных луковиц и предотвращает их выпадение.

Один сеанс терапии — от 200 грн.

Биоревитализация

Биоревитализация — это внутрикожное или подкожное введение препаратов на основе гиалуроновой кислоты, которая придает коже упругость и эластичность, убирает мелкие морщины на любой части тела.

Цена инъекций — от 5000 грн.

Камуфлирование

Это особая процедура, предназначенная только для мужчин. Ее цель — тонирование седины без окрашивания волос.

Такая услуга в салонах будет стоить от 250 грн.

Броу-арт

Это архитектурное моделирование изгиба бровей по овалу лица, цвету кожи и другим особенностям внешности конкретного человека.

Цена услуги — 250-300 грн.

Шеллак

Шеллаком называют профессиональные лаки для ногтей. Особенность покрытия в том, что оно быстро сохнет, укрепляет ногтевую пластину и держится более двух недель.

Однотонное покрытие обойдется в 150 грн. и выше.