В Одессе установилась теплая погода без дождей

В понедельник в городе ожидается переменная облачность. Без осадков.
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, ветер будет северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 10-15 °С, 24-29 °С.
В понедельник в городе ожидается переменная облачность. Без осадков.
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, ветер будет северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 10-15 °С, 24-29 °С.
В воскресенье в Одессе ожидается переменная облачность, без осадков.ПОДРОБНЕЕ
Завтра, 14 вересня, в Одесі буде хмарно.ПОДРОБНЕЕ
Завтра, 13 вересня, в Одесі буде хмарно.ПОДРОБНЕЕ
Завтра, 12 вересня, в Одесі буде хмарно.ПОДРОБНЕЕ
Во вторник в городе осадков не будет, ветер восточный, 9-14 м/с.ПОДРОБНЕЕ
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