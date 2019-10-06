Летний театр одесского Горсада: история новая и новейшая

Летний театр в Горасаду имеет такую же давнюю историю, как и сам Горсад. Само понятие «Летний театр» за ним закрепилось во второй половине 1940-х годов, когда он стал именоваться «Летним театром Одесской филармонии». Но мы сейчас не о славном прошлом, а о новой истории Летнего.

Новая история старой территории

Так получилось, что около 20 лет он был вообще закрыт от глаз людских, и выросло целое поколение, которое еще совсем недавно вообще бы не смогло ответить на вопрос: «А где в Одессе Летний театр»?

Новая история Летнего началась в 2016 году, когда «вдруг» вспомнили, что есть в историческом центре Одессы удивительная территория, превратившаяся на тот момент в нечто… И это «нечто» тоже, как «вдруг» оказалось, находится в аренде. Долгосрочной. Аж на 49 лет.

Начались митинги. В 2017 году они заканчивались потасовками. Активисты тогда силой открыли ворота Летнего и вошли на территорию.

С тех времен так и пошло… Новая история Летнего — это постоянная борьба общественников-активистов против того, чтобы на территории Летнего театра появился новенький торговой комплекс, пусть даже с развлекательным центром. Новая история Летнего театра — это его постоянная уборка теми же общественниками, приведение в божеский вид и попытка создать пространство для всех одесситов. «Одесская жизнь» постоянно рассказывала и о многочисленных субботниках, и о новшествах, и даже фестивалях, которые проводились в Летнем. Равно как и о противостоянии, возникшем вокруг Летнего, которое закончилось (закончилось ли?) несколькими судебными заседаниями.

История новейшая: в двух вариантах

Между тем, новая история перешла в историю новейшую, то есть, день сегодняшний. Накануне нынешнего лета мы уже имели два варианта будущего старого театра под открытым небом.

Если очень упрощенно, то это был так называемый «вариант Дмитрия Шпинарева», а именно: создание здесь концертной площадки с фудкортами. Второй вариант (представленный волонтерами-общественниками после проведения социологического исследования): Летний театр — это зона, свободная от коммерции, публичное пространство, зона отдыха.

Новейшая история Летнего — это накал страстей этой весной, когда по поводу судьбы Летнего в Одессу прибыли чиновники из Министерства культуры Украины, народные депутаты. И снова — противостояние, когда было, что называется, все: оскорбления, крики, выяснения, кто и в каком поколении одессит, вплоть до поливания фекалиями «неугодных» и «чужих».

Ну, и как результат: на фоне всего этого таки началось преображение по «первому варианту». Собственно, новейшая история Летнего стартовала в первый день лета, когда здесь официально открылся обновленный театр. Спешно так, как говорят в Одессе — «по-быренькому».

Что мы видим?!

Что же увидели одесситы? Реконструкцию. Нет, не всю, конечно, но все же… Летний сразу преобразился. Те же участки, до которых не успели дойти руки, были тщательно прикрыты. И получилось вот что: весь курортный сезон Летний театр активно концертировал, представлял, демонстрировал и что-то устраивал. При этом продолжали доводиться «до ума» те или иные участки.

Отличительная черта: практически все мероприятия, которые здесь проводились, были доступны для всех, плата не взималась, что вызвало большой восторг у одесситов.

— Ну сами посудите, у меня двое детей. А тут детский праздник на целый день. С детьми занимаются аниматоры, для них концерты устраивают, разные игры. И все это — бесплатно. Дети на каникулах, они в восторге, на свежем воздухе, — так признавалась мне по поводу «новейшей истории» Летнего одна одесская мамочка.

Другие одесситы, между тем, утверждали, что новая сцена «убогенькая», в обычные дни «здесь детские аттракционы малоинтересные, но за большую плату», и вообще «в проекте было одно, на деле — другое».

Депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая, те же общественники, между делом, выражали мнение, что благоустройство театра проводится в обход закона: чиновники и арендаторы, мол, сделали «картинку» для горожан. Более того, скорость благоустройства, по мнению «второй стороны», вызывает сомнение в его качестве.

А что в судах?

И что же? Ах, да, суды! В конце лета узнаем: Одесский окружной административный суд удовлетворил иск компании «Солинг», которая владеет зданиями Летнего театра, и признал его (Летний)… отдельным от Городского сада.

По этому поводу общественники-активисты сообщали: «Летний теперь не часть Городского сада, а территория по адресу Преображенская, 24 с действующим разрешением на строительство ТРЦ…». О будущем Летнего после вынесения решения суда они также сообщили: «Одним своим решением судья нас возвращает в 2017 год, когда разрешение на ТРЦ действует. Летний театр — это территория в центральном историческом ареале со статусом Р-3, в границах которой можно строить «административные здания, вспомогательные сооружения и инфраструктуру для отдыха».

Только факты

Между тем, мы и не заметили, как за одно лето мы получили совершенно обновленную территорию в центре Одессы. Летний театр продолжает радовать (кого-то — совсем наоборот) появлением новшеств на, в общем, не очень большом пространстве.

Скорость их появления просто поражает. Здесь, кроме того, о чем мы уже рассказывали, появились:

– небольшое кафе;

– пруд с мини-водопадом и рыбой. Тут же появилась табличка, призывающая не кормить рыб;

– сразу за кафе продолжается стройка. Узнали от рабочих, что здесь будет ресторан;

– рядом с арт-галереей, которая теперь украшена вылезающим из стены Кисой с очередным стулом, появился турцентр города;

– вот что еще поразило, так это новшества в туалете, обозначенном буквами «Мэ» и «Жо», о котором недавно рассказывала «Одесская жизнь». Рядом со «зданьицем удобств», где вывешен прейскурант с ценами от 5 до 7 гривен, появился новый планшет. Он вещает о том, что услуги теперь здесь предоставляются «в полном комплексе». В туалете даже появилась пеленальная, что и рекламируется. На планшете также оговорен этот самый «весь комплекс» уже за 20 грн;

– в Летнем постоянно увеличивается количество скамеек;

– изюминкой Летнего театра стали штучки в одесском стиле. Так, на стене появились музыкальные инструменты в «стиле ретро», которые якобы принадлежали великим музыкантам. На самом деле, эта стена «редкостей» — просто одесский прикол. Кстати, очень удачный.

…И да, суды по Летнему театру все еще продолжаются. В его новейшую историю явно будут вписаны новые страницы.

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