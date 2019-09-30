fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Пруд, галерея и туалет с «комплексом услуг»: как преобразился Летний театр в Одессе

Пруд, галерея и туалет с «комплексом услуг»: как преобразился Летний театр в Одессе

Летний театр Горсада, который, можно сказать, «трясло по полной программе», этим летом, начиная с 1 июня, зажил новой жизнью.

И хотя нас заверяют, что туристический сезон в Одессе длится круглый год, к концу сентября таки все поутихло.

Между тем, Летний театр продолжает кого-то радовать, кого-то — совсем наоборот, появлением новшеств на, в общем, не очень большом пространстве.

Пруд с мини-водопадом

Пруд с мини-водопадом

Что с рестораном?

«Одесская жизнь» уже рассказывала, что летом в Летнем (простите за невольную тавтологию) началась стройка. Как нам рассказали, это будущий ресторан. Однако, вскоре на этом месте открылось небольшое кафе и появился пруд — с мини-водопадом и рыбой. Тут же появилась табличка, призывающая не кормить рыб.

Рядом с прудом появилась табличка, призывающая не кормить рыб

Рядом с прудом появилась табличка, призывающая не кормить рыб

Как отмечает корреспондент «Одесской жизни», сразу за кафе стройка продолжается. И вот на сей раз удалось узнать от рабочих, что кафе — само по себе, а вот продолжающееся строительство — это и есть будущий ресторан.

Это и есть будущий ресторан

Это и есть будущий ресторан

Арт-галерея, турцентр и так далее

Рядом с арт-галереей, которая теперь украшена вылезающим из стены Кисой с очередным стулом, появился турцентр города. Пока он закрыт, но скорость появления новшеств в Летнем просто поражает.

В Летнем детям по-прежнему можно покататься, попрыгать на батуте и так далее — за соответствующую плату, разумеется.

Туалет со «всем комплексом услуг»

Вот что еще поразило — так это туалет, обозначенный буквами «Мэ» и «Жо», о котором недавно рассказывала «Одесская жизнь».

"Жо", "Мэ" и весь комплекс услуг

“Жо”, “Мэ” и весь комплекс услуг

Ну вот, казалось бы, что нового может появиться в туалете? Ан, нет, таки бывает. Рядом со «зданьицем удобств», где вывешен прейскурант с ценами от 5 до 7 гривен, появился новый планшет. Он вещает о том, что услуги теперь здесь предоставляются «в полном комплексе». В туалете даже появилась пеленальная, что и рекламируется.

Ранее, напомним, рядом с туалетом значилось, что при нем имеется комната по обслуживанию деток с мамами за 7 грн. Теперь на планшете оговорен этот самый «весь комплекс» уже за 20 грн.

В чем же разница и вообще, что это за «весь комплекс услуг» в туалете? Увы, получить консультацию не удалось. Сотрудница, сидящая рядом с туалетом, сказала, что ответить на эти вопросы не может, так как она «всего лишь на замене»…

 

Фото автора 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Мария Котова
Мария Котова
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить