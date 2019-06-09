Как в одесском Летнем театре готовили одесскую рыбу-фиш

Вот пока мы тут проводим долгие дискуссии о перспективах гастротуризма, в Летнем театре «по ходу» фестиваля «Одесское застолье» решили таки доказать, что с этим у нас все в порядке: здесь объявили… Чемпионат по фаршированной рыбе.

И даже золотая рыбка

Чемпионат? По нашей рыбе-фиш – точнее по гефилтефиш?! Да именно так. Подумалось: надо же, позволить себе определить, кто из одесских кухонных мастеров приготовит самую-самую правильную и вкусную фаршированную рыбу!

Захожу в Летний. Там уже установлены, как было объявлено, «весы с Привоза» — то есть, место, где каждый жалеющий за умеренную плату мог получить «место в жюри».

И таких набралось немало, потому как у нас же за рыбу-фиш знают практически все. Это еще наш земляк Исаак Бабель сказал, что фаршированная рыба — «это блюдо, ради которого стоит принять иудейство».

Ну а я тем временем пробираюсь в место в тени, в заветный закуток, где семеро смелых южнопальмирцев таки решили явить миру свое кулинарное искусство по одному из самых-самых одесских блюд.

Жарко. Фаршированная рыба аккуратно завернута в специальную бумагу и пищевую фольгу. Одесситка Лариса Кальницкая «втихаря» приоткрывает мне свое творение. Глазам не верю: ее рыбка… золотая. Лариса рассказывает, что золотой ее сделал специальный порошок для кондитерских изделий, а фаршированную рыбу она готовит давно и главный секрет — любовь к делу.

И вот объявлен старт самого конкурса. Под музыку хозяйки и хозяева несут на общий суд блюда с рыбой. У каждой — свой секрет, и основная его изюминка заключается в том, что фаршированная рыбка требует смешения нескольких видов рыб. От внешнего вида представленных блюд сразу же потекли слюнки. И это несмотря на жару, при которой, как известно, кушать не так уж и хочется. Нужно было видеть это рыбофишное совершенство!

Участников семеро. Двое из них — профессиональные рестораторы, пятеро готовили свои блюда в домашних условиях. Пока в жюри перешептываются: «А правильно ли это?», рыбу уже нарезают и жюри начинает готовиться к дегустации.

Надо бы повторить

Вскоре становится понятно: рыба-фиш у всех вкусная, очень вкусная, правильная, не разучились ее готовить в Одессе. На лицах членов жюри — настоящее блаженство. Вскоре на блюдах, которые только что отличались невероятной красотой и совершенством представленной продукции, ничего не остается. Ну разве что рыбьи головы.

Далее — совсем весело: члены жюри получают по вилке. Они должны ее воткнуть в те головы рыб (или что там еще осталось на блюде от только что ураганно съеденных фаршированных рыб?), которые им показались самыми-самыми.

По количеству воткнутых вилок и был вычислен победитель. И им, представьте, стал не ресторатор, а одесситка «с Пересыпи» Мама Вера, точнее — медсестра Вера Джура.

Вера рассказала корреспонденту «Одесской жизни», что готовить рыбу-фиш ее научила бабушка, и уже с тринадцати лет Мама Вера готовит это блюдо. Интересный у нас с героиней дня состоялся блиц-диалог:

— Вы часто готовите фаршированную рыбу?

— А когда надо, тогда и готовлю.

— А когда надо?

— А всегда!..

Мама Вера получила специальный диплом, денежный приз и под общие аплодисменты, совершенно счастливая, сообщила, что готова и далее принимать участие в таких вкусных конкурсах.

Ну а что же одесситы, которые следили за кулинарным чемпионатом? Мнение было общим: надо бы все это повторить!