Геймеры Одессы пришли на фестиваль компьютерных игр в Летний театр

Киберспорт, стрим, пушить, рашить, контрить, ноускоуп, K/D/A, VR-игры, DOTA 2, CS:GO – если вам знакомы и понятны эти слова, то вам на Odessa Game Festival.

Как передает корреспондент «Одесской жизни», на площадке фестиваля в Летнем театре уже собралось сотня подростков-игроманов.

Пока что организаторы «разогревают» публику и приглашают на сцену потанцевать.

В Летнем театре установили игровые консоли, поэтому если не захочется слушать голос со сцены и танцевать, можно поиграть на свежем воздухе. Организаторы также обещают VR-игры (VR – виртуальная реальность), конкурсы, подарки и косплееров (загримированные и переодетые персонажи компьютерных игр), с которыми можно сфотографироваться.

Но главным событием здесь будет чемпионат Одессы по игре «Counter Strike: Global Offensive».

О других подробностях фестиваля можно ознакомиться на странице организаторов в Facebook.

Odessa Game Festival продлится почти до 18.00. Такие фестивали для геймеров планируют проводить каждый год.