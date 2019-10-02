В Одессе активисты оспорили в суде утвержденный проект благоустройства Летнего театра

Первое заседание не закончилось ничем конкретным. В судебные разбирательства решили привлечь третью сторону ответчика: ООО «Летний театр», ООО «Стар Строй-Юг» и ООО «Городской Летний театр».

Сегодня в зале судебных заседаний Пятого апелляционного административного суда рассматривалась апелляция общественной организации «Автомайдан», «Зеленый лист», депутата Одесского городского совета Ольги Квасницкой касательно решения Одесского окружного административного суда, который не удовлетворил иск истца.

Третьей стороной в деле привлечен Департамента культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской областной администрации. Ответчиком на заседании выступил представитель Исполнительного комитета одесского городского совета Владимир Винюков.

Напомним, что представители ОО «Автомайдан», «Зеленый лист», Департамента культуры и Ольги Квасницкой проиграли суд представителю Исполнительного комитета Одесского городского совета.

Истец по-прежнему считает, что утверждение «Проекта благоустройства территории Летнего театра с текущим ремонтом существующих зданий и сооружений»Исполнительным комитетом является незаконным. В частности, об этом говорила заведующая сектором правового обеспечения Департамента культуры Инна Ткачук:

«Департамент считает данное решение Исполкома незаконным, а также они превысили свои полномочия. Ведь в соответствии с Законом Украины об охране культурного наследия, режим использования памятников культурного наследия устанавливается именно органами охраны культурного наследия. В данном случае – Областной государственной администрацией».

Основная причина спора – утвержденный «проект». Представитель ОО «Автомайдана» Алексей Мельников отметил, что Исполком утвердил не проект, а картинки. По словам Инны Ткачук, данный «проект благоустройства» вообще не соответствовал нормам ГСН, так как по своей сути не являлся проектной документацией.

В ответ Винюков сказал, что Исполком лишь представил «видение» территории. А арендатор СП «Солинг» и субарендаторы ООО «Летний театр» и ООО «Городской Летний театр» уже разработали настоящий проект по нормам ДБН. Но, как отметила Ткачук, этот проект тоже не был согласован с Департаментом культуры, и, более того, в СП «Солинг» получили предписание о прекращении работ. Но строительная техника продолжала орудовать на территории.

На словах о субарендаторах заседание подошло к концу, так как суд посчиатл нужным привлечь третью сторону ответчика в лице представителей ООО «Летний театр», ООО «Городской Летний театр» и ООО «Стар Строй-Юг».

Следующее заседание назначено на 24 октября.

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