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Новости Одессы и Одесской области

Летний театр больше не является частью Одесского горсада — теперь его могут застроить

Летний театр больше не является частью Одесского горсада — теперь его могут застроить

Одесский окружной административный суд удовлетворил иск компании “Солинг”, которая владеет зданиями Летнего театра, и признал его отдельным от Городского сада.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Одесского городского совета Ольга Квасницкая.

По ее мнению, решение суда было принято вопреки здравому смыслу: представитель компании “Солинг” не предоставил ни одного достойного аргумента в пользу такого решения. В то же время позиция и аргументы представителей Управления культурного наследия Одесской облгосадминистрации и ОО “Зеленый лист” были четкими и убедительными.

При этом депутат добавила, что решение суда будут обжаловать в апелляционном суде.

В свою очередь известный одесский краевед Александр Бабич опубликовал  схемы Городского сада XIX века. На них территория Летнего театра сада была частью Городского сада. «Ничего, что не прямоугольник, но в жизни так бывает. И было 200 лет. А сегодня судья сказал, должно быть ровненько, и больше у вас там зелёненького не будет, а будет «Солинг» и стройка! Сегодня “Солинг” и странный судья украли у нас кусок города», – написал А.Бабич.

Напомним, в 2017 году компания «Солинг» получила разрешение на строительство на территории Летнего театра. Компания планировала здесь строительство 8-этажного здания. Однако прокуратура потребовала отменить решение, поскольку этот участок находится в зоне исторических памятников в центре Одессы.

Жители города устроили в конце 2017 года акцию протеста против застройки в Летнем театре, началась столкновения и противостояния. При этом Минкульт Украины признал Летний театр частью территории Городского сада.

Позже застройщик начал благоустраивать территорию Летнего театра. Ранее «Одесская жизнь» писала о его новом облике.

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