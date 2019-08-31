Одесский юмор: в Летнем театре установили гитару Страдивари и скрипку Баха

“Бессмертные” музыкальные инструменты мы теперь можем лицезреть в Летнем театре – гитару Страдивари и скрипку Баха.

Нет, на падайте в обморок. Во-первых, великий скрипичный мастер создавал не только скрипки, но и гитары. Во-вторых, и это самое главное, не забывайте, что вы в Одессе. Здесь всегда нужно задуматься над услышанным и написанным, потому как наши фишки (штучки, цацки-пецки и т.д.), как мы не раз доказывали, преследуют на каждом шагу.

Речь идет, как следует из пояснительной таблички, совсем о другом Страдивари — «малоизвестном одесском мастере начала конца 20 века Германе Наумовиче Страдивари».



Не знаю, как вам, но мне это «начало конца» (да и все остальное) лишний раз подтвердило, что таки с «пецками» у нас все в порядке.

Второй музыкальный инструмент не менее любопытен. Это скрипка… Баха.

Ну тут уже пояснительный текст самый что ни на есть одесский: «На этой скрипке в 1954 году в Летнем театре играл бы известный немецкий композитор Иоган Себастьян Бах, если бы Иоган Себастьян был бы в 1954 году в Летнем театре».

Почему Иоганн с одним «н»? А я вот вас спрошу: а почему табличка на знаменитом «Доме трезвенников» с одним «н»? Вы сам текст зацените.



Судя по тому, что рядом с «бессмертными» музыкальными инструментами на стене имеются дырочки, очень может быть, что в скором времени мы с вами будем наслаждаться, к примеру, барабаном Паганини, синтезатором Моцарта и губной гармошкой Вивальди, когда они однажды втроем собрались на ставшем уже историей концерте и радовали своим исполнением одесситов в том же Летнем театре.