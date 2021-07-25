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Лапы, уши, хвост: как уберечь летом питомца от жары?

Лапы, уши, хвост: как уберечь летом питомца от жары?

У домашнего питомца должен быть доступ к прохладной, чистой и свежей воде. На время жары нужно исключить жирную и тяжелую пищу. Обязательно убирайте остатки еды в миске, чтобы там не размножались бактерии.

Не оставляйте животное на открытом солнце, в закрытом душном помещении и в салоне автомобиля. Помещение, где находится животное, регулярно проветривайте, но не допускайте резких перепадов температуры.

Выгуливайте собаку утром — с 6.00 до 8.00 и вечером — после 19.00. Не забывайте брать с собой поилку с водой.

Опрыскивайте из пульверизатора водой шерсть собаки. Также стелите охлаждающий коврик, чтобы собака спала на нем. Кошке можно смочить внешнюю сторону ушей и погладить шерсть мокрыми руками.

Пернатым друзьям и грызунам повесьте на одну сторону клетки влажное полотенце и направьте на него вентилятор. Но не ставьте его слишком близко, чтобы не простудить питомца.

Птицы любят душ из пульверизатора, также в клетку можно поставить емкость с водой для купания. Грызунам также можно смачивать ушки.

животные жара

Как понять, что питомцу плохо?

Прежде всего появляется вялость, одышка, учащенное дыхание, бледность слизистых оболочек — например, у собак и кошек бледнеют язык и конъюнктивы глаз. Ротовая полость становится сухой. В таких случаях обратитесь к ветеринару.

Ранее мы рассказывали о том, как перенести жару на работе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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