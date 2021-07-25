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На площади Толбухина завершили нанесение разметки, установку делиниаторов и сигнальной тумбы (фото, видео)

На площади Толбухина завершили нанесение разметки, установку делиниаторов и сигнальной тумбы (фото, видео)

Работы по реорганизации движения на площади Толбухина завершены. Установлены новые знаки, нанесена разметка и делиниаторы.

Об этом сообщил директор Департамента и связи Одесского горсовета Сергей Тетюхин.

Завершили работы по оптимизации организации движения на пл. Толбухина. Получилось эстетично, делиниаторы и направляющие показали свою эффективность. Ну а сигнальная тумба – вообще красота.  Зачем все это надо видно на видео

– написал у себя в Facebook муниципальный чиновник.

Также коммунальное учреждение СМЭП Одесского горсовета на этой недели полностью закончило нанесение разметки на ул. Королева.

Для последнего штриха осталось сместить троллейбусную контактную сеть в сторону города левее. Ждем КП “Одесгорэлектротранс”

– написал Сергей Тетюхин.

Ранее “Одесская Жизнь” писала о том, что на площади Толбухина убрали круговое движение и там загадочным образом исчезла новая разметка.

Фото и видео Сергея Тетюхина/Facebook

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Редакция ПРОФИЛЬ

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