Работы по реорганизации движения на площади Толбухина завершены. Установлены новые знаки, нанесена разметка и делиниаторы.
Об этом сообщил директор Департамента и связи Одесского горсовета Сергей Тетюхин.
Завершили работы по оптимизации организации движения на пл. Толбухина. Получилось эстетично, делиниаторы и направляющие показали свою эффективность. Ну а сигнальная тумба – вообще красота. Зачем все это надо видно на видео
– написал у себя в Facebook муниципальный чиновник.
Также коммунальное учреждение СМЭП Одесского горсовета на этой недели полностью закончило нанесение разметки на ул. Королева.
Для последнего штриха осталось сместить троллейбусную контактную сеть в сторону города левее. Ждем КП “Одесгорэлектротранс”
Ранее “Одесская Жизнь” писала о том, что на площади Толбухина убрали круговое движение и там загадочным образом исчезла новая разметка.
Фото и видео Сергея Тетюхина/Facebook