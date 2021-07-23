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Летняя жара и здоровье: как работать в таких условиях?

Летняя жара и здоровье: как работать в таких условиях?

Плюс 30 сегодня ощущает каждый из нас. А как в этих условиях еще и работать, особенно физически?

Государственная служба Украины по вопросам труда дала рекомендации относительно режима работы на открытом воздухе и в помещениях в условиях повышенной температуры.

Если вы работаете на улице

При работах на открытой местности и температуре воздуха 35°C и выше, продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с последующим отдыхом не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях — с температурой воздуха 24-25°C.

Работа при температуре более 37°C относится к опасным (экстремальным). При такой жаре не рекомендуется работать на открытом воздухе, а также следует изменить порядок рабочего дня и перенести часы работы на утреннее или вечернее время.

В условиях повышенной температуры рекомендуется допускать к работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.

Чтобы не допустить обезвоживания организма, рекомендуется правильно соблюдать питьевой режим:

  • температура питьевой воды, напитков, чая +10-15°C;
  • возмещать потерю солей и микроэлементов за счет подсоленной воды, минеральной щелочной воды, молочно-кислых напитков (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соков, витаминизированных напитков, кислородно-белковых коктейлей;
  • при более 30°C и выполнении работ средней тяжести нужно выпивать не менее 0,5 л воды в час — примерно один стакан каждые 20 минут.

Кроме того, для поддержания иммунитета и снижения уровня интоксикации организма нужно употреблять фрукты и овощи.

офис жара работа 1

Если вы работаете в офисе

Работодатель должен обеспечить нормальные условия труда. В жару в офисе верхний предел температуры на постоянных рабочих местах или не менее двух часов подряд должен быть +28°С.

Температура выше — основание прекратить работу. Однако самовольно покинуть офис работник не имеет права. Это будет нарушением трудовой дисциплины.

Для улучшения работы в жару работодатель может:

  • временно предоставить для работы другое помещение;
  • привлечь работников в пределах трудовой функции для работы на других участках;
  • установить в помещениях кондиционеры, вентиляторы, увлажнители воздуха.

Летом оптимальные показатели для офисов, где персонал работает за компьютерами и без физических нагрузок: 23-25°C и относительная влажность воздуха — 40-60%.

А если климат в офисе не соответствует нормам, работодатель должен организовать режим работы так, чтобы люди не перегревались. При превышении допустимой температуры сотрудники должны получать дополнительный перерыв не меньше чем на 10% рабочего времени. То есть на 50 минут при восьмичасовом рабочем дне.

Ранее мы рассказывали о том, как отдыхается в такую погоду на пляжах Одессы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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