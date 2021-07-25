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Архитектурные тайны Одессы: что мы знаем о доме Скаржинской

Архитектурные тайны Одессы: что мы знаем о доме Скаржинской

Среди самых знаменитых кондитерских Одессы было кафе Робина, которое находилось по адресу: Ланжероновская, 24, угол Екатерининской.

Здание на Лан­же­ро­новской-Екате­ри­нин­ской принадлежало купцу Папудову и было построено в 1856 году. А в 1906 году архитектор Маврикий Рейнгерц перестроил его под доходный дом для новой хозяйки Ольги Скаржинской — правнучки знаменитого одесского лесовода.

На первом этаже было открыто кафе Робина (ударение на последний слог), которое находилось наискосок от кафе Либмана. Название оно получило по имени своего владельца француза Павла Робина. Перед открытием в кафе проводили реконструкцию, во время которой часть здания обвалилась. Несмот­ря на то, что у архитекторов на руках были все необходимые разрешительные документы, на них все же завели уголовное дело. Тем не менее ремонт вскоре был окончен, и кафе приняло первых посетителей.

Здесь были «отдельные помещения для дам», бильярдная, летняя веранда. В кафе собиралась фешенебельная публика, но, в отличие от кафе Фанкони, которое облюбовали коммерсанты, у Робина преобладали частные посетители. В самых известных путеводителях того времени писали, что кафе Робина предлагает «большой выбор всевозможных кондитерских товаров».

кафе Робина

Фото: Старая Одесса в фотографиях

В 1913 году на втором этаже дома по Ланжероновской, 24, было открыто одесское отделение Русского Торгово-Промышленного банка. Кроме того, какое-то время в этом здании находился театр миниатюр. Рекламные объявления сообщали: «Оперетта, шарж, пародия, дивертисмент, синематографические картины. Представления беспрерывно от 6 часов вечера до 12-ти ночи. Программа меняется каждую неделю».

Кафе Робина работало до революции, пока в 1918 году представители советской власти не вывезли из кофейни всю серебряную посуду и столовые приборы. На втором этаже была оборудована казарма. Через год, когда в город вошли войска Деникина, кафе возобновило работу. Однако название у него уже было другое.

Источник: zabytki.in.ua

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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