«Женщина на корабле»: одесситки в должности старпома и капитана

В 1562 году королем Дании был принят закон: «Для женщин и свиней доступ на корабли его величества запрещен; если же они будут обнаружены, незамедлительно следует выбросить оных за борт».

Даже в советское время, когда декларировали равенство полов, существовало негласное распоряжение: в мореходные училища женщин не брать. Но, несмотря на это, одна из первых женщин-капитанов дальнего плавания появилась именно в Одессе.

Берта Рапопорт: первая женщина-капитан

Герой известной комедии сказал: «Если женщина чего-нибудь хочет, ей обязательно нужно это дать, иначе она возьмет сама». Вероятнее всего, он подразумевал одесситок, многие из которых успешно осваивали профессии, испокон века считавшиеся мужскими. За годы советской власти в стране было всего две женщины, у которых в дипломах было записано «капитан дальнего плавания». Это Анна Щетинина, служившая на судах Дальневосточного пароходства, и одесситка Берта Рапопорт. Хотя работали они примерно в одно и то же время, первой женщиной-капитаном официально считается Щетинина. Но одесситы, конечно же, с этим не согласны.

В 1914 году в Одессе в семье столяра и домохозяйки родилась девочка, которую назвали Бертой. Она хорошо училась в школе и, кроме того, что иногда гоняла с ребятами в футбол, ничем другим от обычных девчонок своего возраста не отличалась. Получив аттестат зрелости, Берта заявила родителям, что хочет учиться на штурмана, так как собирается связать свою жизнь с морем. Сказать, что родители пришли в ужас, значит, не сказать ничего. Они стали отговаривать дочку, но ни уговоры, ни перечисление морских опасностей никакого действия на Берту не возымели.

Вопреки всем препонам и негласным запретам, Берта Яковлевна сумела поступить в Одесский морской техникум на судоводительское отделение. Практику она проходила на учебном паруснике «Товарищ», где вместе с матросами карабкалась на мачты, управляясь с парусами, драила палубу и обижалась, если боцман делал ей какие-то поблажки. В 17 лет она получила диплом штурмана дальнего плавания, позже была назначена старшим помощником капитана. Уже в 1936 году о ней знали не только на родине, но и в Европе.

Когда ее судно пришло в Ливерпуль, на причале собралась толпа с фотоаппаратами, чтобы посмотреть на женщину-старпома — в Европе это было в новинку. В одной из английских газет даже появилась статья «Первая в мире женщина-моряк», в которой глазастые репортеры подробно описывали не только профессиональные качества, но и внешность Рапопорт — от одежды до прически. А во Франции во время швартовки судна темпераментные французы устроили ей овацию и забросали цветами.

Рапопорт — капитан дальнего плавания

В 30 лет Берта Яковлевна «выполнила плавценз» на звание капитана дальнего плавания. Теперь она была как заправский морской волк — научилась курить «Беломор» и могла загнуть крепкое словцо, не хуже боцмана. Она слишком хорошо знала море, чтобы считать эту профессию романтичной. Ведь это только мальчишки могли представлять себе, что капитан стоит в белом кителе на мостике и мужественно смотрит на покрытый дымкой горизонт, за которым ждут упоительные приключения. Рапопорт прекрасно знала, что весь этот романтический флер хорош только для тех, кто никогда не видел океана. А она испытала на себе тяжелый и опасный морской труд. Ей не только пришлось всю жизнь доказывать, что она может не хуже мужчины командовать кораблем и принимать решения, но побывать в плену у испанских фашистов и испытать на себе всю прелесть «равенства и братства» в родной стране.

В 1938 году она служила старшим помощником капитана на пароходе «Катаяма». Корабль шел с грузом зерна в Ливерпуль, и в Средиземном море его захватили испанские фашисты. Они были поражены, увидев среди высшего командного состава женщину, и посчитали, что смогут ее легко запугать. Но не тут-то было. Пока судно стояло на рейде, по приказу Берты матросы подняли красный государственный флаг. Испанцы в ярости потребовали снять его, но она отказалась, заявив, что судно — территория ее страны и командует здесь она. Так «Катаяма» и вошла в порт. После этого Рапопорт отправили в тюрьму, а потом в концлагерь. Освободили моряков только через восемь месяцев. Во время войны Рапопорт командовала судном, на котором под обстрелами вывозила раненых, женщин и детей из осажденной Одессы.

Увольнение по национальному признаку

Послевоенное время принесло новые неприятности. Началась кампания борьбы с «космополитами», во время которой пострадали многие болгары, евреи, греки, поляки. И Берту Яковлевну уволили «по национальному признаку» — ей предложили самой написать заявление о переводе в диспетчеры порта. Моряки возмущались: «Такую Берту уволили! Лучшего капитана пароходства!». Но с властью не поспоришь, и Берта Яковлевна вынужденно проработала в диспетчерской порта много лет. Даже после ее смерти моряки называли ее «наша легендарная Берта».

Татьяна Алексеева: старпом дальнего плавания

Не менее известна в Черноморском пароходстве еще одна одесситка, старпом дальнего плавания Татьяна Алексеева, жена знаменитого капитана Павла Алексеева, последнего из командиров парусника «Товарищ». В 1925 году она поступила на судоводительское отделение Одесского морского техникума. Принимать ее не хотели, и девушка отправилась в Москву. Буквально прорвалась на прием к наркому морского флота и добилась, чтобы он дал письменное разрешение, которое с нескрываемым удовольствием вручила начальнику училища. В 24 года она стала старшим помощником капитана, и на этой должности прослужила более 10 лет. Моряки знают, что работа старпома — не для слабонервных. Он отвечает практически за все — от документации до порядка на камбузе, спит по несколько часов, выходит на вахту, а при необходимости обязан заменить капитана.

Во время Второй мировой войны у Татьяны Алексеевой погиб муж, и после этого она стала работать на берегу. Портовики очень любили ее — Алексеева никого не боялась и, что называется, резала правду-матку, невзирая на лица. Даже министр морского флота лично знал Алексееву. Именем ее мужа был назван теплоход, который она обязательно встречала и провожала в каждый рейс до самой своей смерти.

Татьяна Олейник: женщина-капитан в сегодняшней Украине

Сегодня в Украине есть только одна женщина капитан — Татьяна Олейник. В этой должности она плавает более 15 лет. В Одесское высшее инженерно-морское училище на факультет «Судовождение на морских путях» она поступала семь лет, и руководство училища буквально взяла измором. Когда ее приняли, ректор признался ей: «Вы сразили меня своей настойчивостью».

Фото из открытых источников.

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