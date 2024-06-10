Кованые шедевры: как пенсионер из Ставрового дарит вторую жизнь металлолому

У кузнеца в помощниках

— Свой 27-летний армейский путь я завершил в воинской части возле Подольска, именно там, куда в первый день полномасштабной войны прилетела российская ракета, забрав судьбы молодых сыновей и дочерей нашей Отчизны, — рассказывает Виктор.

Сейчас он считает своим долгом помогать ВСУ.

— Наши защитники должны чувствовать поддержку тыла, знать, что их ждут дома, — убежден военный пенсионер.

Ну а до этого были зеленые левады, по которым бегал босым и наслаждался ароматом полевых цветов в селе Александровка. Был в его детстве и ни с чем несравнимый дух кузницы — она примостилась недалеко от дома Твердохлебов и всегда манила к себе парня.

— Там работал кузнецом очень добрый дядя Антон Волошин. Я прибегал и наблюдал за его работой, а он радовался. Все говорили: вот растет деду Антону замена, — вспоминает Виктор — Вот в этом доме я родился и вырос, — показывает фотографию — Здесь жил мой дед Василий Рожкован. Впереди дедового дома и была кузница. Я все детство бегал к деду Антону таскать мехи. Электричества не было, а в кузнице — мехи.

Владелец магии огня

Кузнецы всегда были в почете, ведь считалось, что они владеют магией огня и металла. К дяде Антону и к его кузнице прикипел душой парень.

Особенно нравилось смотреть Витьке, как мастерски дядя подковывает лошадей. Их привязывали у столба, и кузнец приступал к работе. Малый всегда переживал, чтобы лошади не было больно и переспрашивал мастера, действительно ли лошадь ничего не чувствует.

Молотки, рубила, гвоздодеры, ключи и гайки, тиски — все интересовало мальчика, и он запомнил на всю жизнь, что и для чего применяется.

— Дядя Антон в горне разогревал до красного цвета кусок металла, потом брал его клещами, клал на кувадло и бил молотом. Искры летели в разные стороны. А потом бросал готовую вещь в корыто с водой, закаляя железо. Так и жизнь закаляет человека, — ведет рассказ Виктор Твердохлеб.

Ручная ковка — на вес золота

Когда Виктор вышел на пенсию, они с женой поселились в Ставровом. Тогда еще не думал, что кузнечное дело так его увлечет. А вернула судьба к ремеслу случайно. Захотел дочери сделать свадебный подарок — кованые ворота в усадьбу. Поехал в Подольск, походил, поспрашивал. Все дорого!

— А разве у меня руки выросли не оттуда, откуда надо? — спросил сам себя и взялся за работу.

Ворота получились замечательные, украшенные металлическими цветами, пиками, украшениями. Сосед увидел и захотел себе такие же. Вся работа выполнялась вручную — уже позже стал заказывать станки для работы. Начинал делать изделия из металлолома: мангалы, урны, подставки под цветы. Потому что покупать металл было дорого.

Ремесло настолько заполонило, что и не заметил, как стал мастером, известным далеко за пределами Окнянщины.

— У меня есть своя кузница, есть наковальня — настоящая, дореволюционная. Но сейчас работаю только для души, — говорит Виктор.

Сегодня он занимается сугубо холодной ковкой и только в исключительных случаях, когда хочет сделать кому-то подарок.

— Популярность кованых изделий растет. А возрождение ручной художественной ковки — это дело на вес золота. И занимаются этим сегодня единицы, — говорит Виктор Твердохлеб.

Влечет история края

Но не только кузнечное ремесло пришлось по душе Виктору. Он увлекся историей своего края и хочет, чтобы молодежь знала о том, как жилось их предкам, какие люди жили рядом, какие исторические события происходили. Поэтому ведет страницу в Фейсбуке, где рассказывает об интересных явлениях, о людях, знаковых сооружениях, целебных колодцах родной земли.

Вот так живет Виктор Твердохлеб — с уверенностью, что кузнечное искусство, сочетая народные традиции с современными технологиями, будет жить в веках, как и его родная Украина.