Прогноз синоптиков на 11 июня: штормовое предупреждение

Завтра, во вторник, 11 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области погода радикально не изменится. Дожди не прогнозируют, да и много тепла также не будет.
Штормовое предупреждение: в течение суток 11 июня по Одессе ожидается гроза и усилится ветер.
Прогноз погоды в Одессе на 11 июня
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь. Гроза. Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 20-22°C, днем 25-27°C.
Температура морской воды 21-22°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 11 июня
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, во второй половине дня местами значительный. Гроза.
Ветер южный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 18-23°C, днем 25-30°C, местами до 33°C.
На автодорогах области видимость хорошая.