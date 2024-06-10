Прогноз синоптиков на 11 июня: штормовое предупреждение

Погода в Одессе 10 июня: понедельник будет жарким? По прогнозу синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник 10 июня 2024 года, в Одессе после небольшого ночного дождя существенных осадков не предвидится, а по области воздух может прогреться до 33°С. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 9 июня: быть ли воскресному дождю Завтра, в воскресенье, 9 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Воздух местами может прогреться до 31°С. ПОДРОБНЕЕ

Прогноз синоптиков на 8 июня: объявлено штормовое предупреждение Завтра, в субботу, 8 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области погода радикально не изменится. Дожди не прогнозируют, да и много тепла также не будет. ПОДРОБНЕЕ

Прогноз синоптиков на 7 июня: по летнему тепло Завтра, в пятницу, 7 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области погода радикально не изменится. Дожди не прогнозируют, да и много тепла также не будет. ПОДРОБНЕЕ