11 июня отключений света в Одессе станет больше: как применяют графики

Об этом сообщают компании Укрэнерго и ДТЭК Одесские электросети.

В последней уточняют, что по команде НЭК Укрэнерго завтра, 11 июня, с 14:00 до 19:00 по всей Украине будут действовать стабилизационные отключения света.

Ознакомиться с графиками можно в чат-ботах Viber и Telegram, а также на сайте Одесских электросетей.

Энергетики благодарят всех, кто экономно пользуется электроэнергией и просят других участвовать. Там отмечают, что это наша реальная помощь энергосистеме. А также хороший способ уменьшить количество и продолжительность отключений.

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