11 июня отключений света в Одессе станет больше: как применяют графики

Во вторник, 11 июня 2024 года, по сравнению с выходными и понедельником, отключать электроэнергию в Одессе будут на более длительное время. Графики отключений применяют в промежуток с 14:00 до 19:00.
Об этом сообщают компании Укрэнерго и ДТЭК Одесские электросети.
В последней уточняют, что по команде НЭК Укрэнерго завтра, 11 июня, с 14:00 до 19:00 по всей Украине будут действовать стабилизационные отключения света.
Ознакомиться с графиками можно в чат-ботах Viber и Telegram, а также на сайте Одесских электросетей.
Энергетики благодарят всех, кто экономно пользуется электроэнергией и просят других участвовать. Там отмечают, что это наша реальная помощь энергосистеме. А также хороший способ уменьшить количество и продолжительность отключений.
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