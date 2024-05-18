Кто такие резервисты ВСУ и чем отличаются от военнообязанных

Праздник День резервиста установлен президентским указом в 2019 году. В указе отмечается важная роль в деле защиты Отечества, его независимости и территориальной целостности. , их готовность в любое время стать в ряды Вооруженных сил.

Так совпало, что именно 18 мая вступает в силу закон №3633-IX, направленный на усиление мобилизации. Кроме прочего, закон предусматривает введение нового термина: вместо существующей «срочной службы» появляется понятие «базовой военной подготовки». Как это будет работать и как будет формироваться военный резерв после отмены призыва?

Кто есть кто

В обновленном Законе «О воинской обязанности и военной службе» отмечается, что граждане Украины делятся на :

допризывников – лица, подлежащие взятию на военный учет;

призывников – лица, взятые на военный учет;

военнослужащие – лица, проходящие военную службу;

военнообязанные – лица, находящиеся в запасе для комплектования ВСУ и других формированиях на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства ;

резервисты – лица, проходящие службу в военном резерве ВСУ и других формированиях и предназначенные для их комплектования в мирное время и в особый период. span>

По сути резервисты ведут гражданский образ жизни и в мирное время делают карьеру вне пределов вооруженных сил. Обычно это бывшие военнослужащие. В идеале резервисты должны проходить регулярную военную подготовку – ежемесячные занятия и ежегодные учения для поддержания на должном уровне своих военных навыков.

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Что такое базовая военная подготовка

Базовая общевойсковая подготовка будет проводиться с целью получения гражданами военно-учетной специальности, навыков и умений, необходимых для выполнения конституционной обязанности по защите Украины. Теперь такая подготовка будет проходить не только в учебных частях ВСУ, а во всех учебных заведениях, как отдельная учебная дисциплина.

Более подробный порядок такого обучения еще предстоит принять Кабмину. Впрочем, из закона уже известно, что для прохождения базовой военной службы будут направляться все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, пригодные по состоянию здоровья и еще не служившие. Дамы могут проходить такую ​​подготовку по желанию. В каком именно году проходить такое обучение граждане могут выбрать самостоятельно: при достижении 19 лет, или в 20, или, например, в 23 года.

Направление на такое собрание будет осуществляться по повестке, включая прохождение медицинского осмотра и профессионально-психологического отбора.

Сроки базовой подготовки:

В мирное время – до пяти месяцев, из которых до трех месяцев осуществляется базовая общевойсковая подготовка и до двух месяцев – профессиональная подготовка.

Во время военного положения – до трех месяцев, из которых не менее одного месяца осуществляется базовая общевойсковая подготовка и до двух месяцев – профессиональная подготовка.

А вот для тех, кто заключает контракт на военную службу, ее сроки по новому закону могут варьироваться от 1 до 10 лет. Это зависит от звания, должности, рода войск и от того, проходил ли человек до этого обучения, например, по программе подготовки офицеров запаса. Остальные молодые люди вместо стандартной срочной службы вскоре начнут массово привлекать к базовой подготовке. Подробности узнаем после того, как дополнительное решение примет правительство.