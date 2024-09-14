Фортеця Бахмут: как люди выжили в аду и пытаются жить дальше

Древний город со столетней газетой

Небольшой старинный город Бахмут, что в Донецкой области, был основан в 1571 году. Красивый исторический центр из красного кирпича, театр, музыкальное училище, подарившее Украине и миру замечательных композиторов и исполнителей… Прославили Бахмут и соляные копи, и Артемовское шампанское, которое производили в гипсовых выработках середины 18 века на глубине более 72 метров.

Сегодня уютный городок рашисты сравняли с землей. Но удалось бахмутчанам сохранить свою газету «Вперед», которая выходит практически без перерыва вот уже 104 года — с 1920-го.

По словам Светланы Овчаренко, за все время своего существования газета не выходила только во время оккупации пророссийскими сепаратистами в 2014 году и восемь месяцев после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Последний номер вышел 23 февраля. Печатали его в Краматорске. И 24 февраля уже не смогли доставить газету в город. Линия фронта была очень близко.

Бахмут Светлана покинула 31 марта. Разъехался по всей Украине и коллектив газеты.

— Мы, честно, не ожидали, никто не мог предвидеть, что так произойдет…. Ехали на две — три недели. Я даже летнюю одежду с собой не брала. Не забрали ничего и из оборудования редакции, — говорит редактор газеты.

Крепость Бахмут

В августе 2022-го началась битва за Бахмут — самая длительная и самая кровавая битва широкомасштабной войны. В октябре — под шквальным огнем противника, постоянными бомбежками — ужас загнал людей в подвалы. Бои начинались уже на улицах.

— У всех были разные причины не покидать город. Нельзя говорить, что все были «ждунамим». Хотя и таких много было, — не скрывает Светлана, — У кого-то родители старенькие — нельзя было вывезти. И в то время, когда люди сидели по подвалам, они понятия не имели, что происходит наверху. Потому что абсолютно не было света, интернета, вообще никакой связи. Волонтеры доставляли еду в пункты незламности. Бахмут готовился к самой страшной своей зиме — уже не было ни газа, ни отопления, квартиры были разрушены. В город доставляли буржуйки, уголь, дрова. И людям надо было как-то сообщить, где взять эти дрова, куда привезли буржуйки, что вообще происходит. Тогда мы решили, что надо возрождать газету. Потому что, как ни говорили в последнее время, что газеты отмирают, быстрые новости — это интернет, война показала, что основное средство массовой информации, которое может донести необходимые сведения людям, — это печатная газета.

Газета приходит в подвалы

В то время все газетные материалы Светлана Овчаренко писала одна. Денег не было. Бухгалтер газеты осталась в Бахмуте, и связаться с ней было невозможно. Не было доступа к банковскому счету. Тогда председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко помог найти спонсоров, чтобы печатать газету и рассылать «Новой почтой». Правда, в Бахмуте тогда уже никакая почта не работала. И газету присылали в соседнюю Константиновку.

— Искала, договаривалась с волонтерами, чтобы привозили газету в Бахмут. Им тогда было очень сложно работать: они стучали в подвалы — им не открывали двери. Но, все же, они мне говорили: давайте газету, повезем, — вспоминает Светлана, — Когда уже волонтерам запретили туда ездить, возили газету военные. Городской совет помогал раздавать ее в пунктах раздачи гуманитарной помощи.

«Города нет, но осталась громада»

С помощью Союза журналистов главному редактору удалось выйти на Швейцарский грантовый проект для украинских СМИ. Он был рассчитан на 10 месяцев. Но тогда ситуация в Бахмуте была практически безвыходной: битвы в городе шли уже за каждый дом. Люди массово выезжали. А если города не будет — где и кому распространять газету?

Вместе с тем в городах, куда выехало больше всего жителей Бахмута, начали создавать Центры поддержки бахмутчан. Сегодня по всей Украине отрыто 12 таких центров — в том числе и в Одессе. Здесь люди встречаются, получают гуманитарную помощь, юридические консультации, психологическую поддержку. Школьников готовят к экзаменам. Проводят соревнования, мастер-классы, организовывают экскурсии, походы в театры, зоопарк.

— И мы решили: да, города нет — он разрушен до основания, выгорела земля… Но осталась громада — а это не только дома, это люди, — убеждена Светлана Овчаренко, — и бахмутчанам, которые уже не один год скитаются по миру — неприкаянные, бездомные, — необходима психологическая поддержка. Поэтому надо продолжать издавать газету.

В очередь за гуманитаркой

Сегодня в Одессе проживают около 1700 семей бахмутчан. Сначала гуманитарную помощь переселенцам выдавали раз в месяц. Ведь Бахмут был первым городом, 100% жителей которого сбежали от войны. Нередко, по словам Светланы, — только с целлофановыми пакетиками. Но о трагедии Бахмута со временем стали постепенно забывать, считает журналистка. И сейчас гуманитарная помощь бывает не всегда. Раньше выдавали ее по районам. Теперь для всех переселенцев распределяют гуманитарку в одном месте — на Водопроводной, 13, в школе №79. И чтобы ее получить, надо день потратить — поехать, отстоять часов пять в очереди.

— Это ужасно унизительно, — не скрывает Светлана Овчаренко, — А что делать? У всех разный достаток, и кому-то эта помощь реально помогает выживать.

Без компенсации и государственных выплат

Людям, чьи жизни разрушила война, не положена даже компенсация за уничтоженное жилье. Ведь в законе прописано, что на место должна выехать комиссия, оценить ущерб, составить акт. И только потом назначается компенсация. Разрушенный же полностью Бахмут находится под оккупацией. А закон распространяется только на территории, подконтрольные Украине.

— Если делать по-человечески, люди, потерявшие жилье в Бахмуте, должны получать компенсацию по умолчанию, — убеждена Светлана, — Но нам говорят: когда Украина победит, комиссия выедет, все обследует — только тогда будете получать компенсацию. Кому-то из бахмутчан, которые выехали, 70 лет, кому-то — 80. Сколько лет этой компенсации ждать? А жить-то надо сейчас. У меня, например, дом разрушен полностью. Есть и фотографии, и видео. Мой дом был на выезде из Бахмута. Там были самые ожесточенные бои. Каждый дом переходил по несколько раз: то наши ребята брали, то орки. Там камня на камне не осталось. Я могу предоставить фото в процессе разрушения дома: есть фото, как снаряд в квартиру попал — обвалившиеся окна; потом фото, как полдома обвалилось — и у меня с одной стороны упали две комнаты, а две еще висели; есть фото, где уже полностью — в пыль. Но почему-то такие доказательства нельзя — комиссия должна выехать.

К тому же большинство временно перемещенных лиц лишили и «переселенческих» — 2000 гривен, которые давали на аренду жилья. Правительство посчитало, что за два года переселенцы должны были бы интегрироваться в громаду, найти работу и жить на свои средства.

— Наверное, за это время мы уже должны были бы купить квартиры, — горько иронизирует Светлана, — Но мы до сих пор снимаем жилье — по 7000-9000 гривен надо платить ежемесячно.

Денег нет, но вы держитесь

Восстановить справедливость решил основатель «Ассоциации молодых ВПО Украины» бахмутчанин Аркадий Петросян, помощник народного депутата Артура Герасимова. Они разработали и инициировали закон, согласно которому комиссии не надо выезжать для обследования разрушенных домов на оккупированных территориях. Владелец уничтоженного жилья может написать, что он отказывается от него в пользу государства. И ему должны компенсировать стоимость разрушенного жилья. Закон был принят в первом чтении. Но дальше дело не пошло. Остался без ответа и призыв Ассоциации к Кабмину пересмотреть решение о лишении внутренне перемещенных лиц государственных выплат.

— Судя по всему, во втором чтении закон принимать не собираются, — считает Светлана, — Бахмутская громада — 80000 населения. Квартир, по минимуму, 30000. Естественно, у государства таких денег нет.

Долгая дорога домой

Кто-то из бахмутчан надеется когда-то вернуться в родной город. Кто-то — же потерял эту надежду.

— Просчитано, что на разминирование города уйдет 10 лет. В каждом доме, каждом подъезде, каждом подвале, на каждой улице остались неразорвавшиеся снаряды. А под конец боев город был просто засыпан фосфорными бомбами, — говорит Светлана, — А это — экология, надо зачищать определенный слой земли. Потом столько же времени уйдет на вывоз строительного мусора — ведь сегодня город полностью в руинах. И только потом его можно будет восстановить — через 20 лет. К тому же — город оккупирован — его надо сначала освободить.

И сегодня бахмутчане и их любимая газета живут с девизом: «Бахмут там, где мы». День города отмечают виртуальной чашечкой кофе, на которую в 10 утра собираются жители крепости Бахмут по всей Украине. А газета, которую знают и любят бахмутчане многих поколений, остается для них кусочком родного дома.