Код идентификации: одесская художница расписала старые ковры

В Одесском музее западного и восточного искусства открылась выставка художницы Ирины Вишневской “Код идентификации”, поднимающая важную проблему эпохи глобализации. Кто мы, что мы, откуда мы? Можете ли вы сами для себя легко ответить на эти вопросы? Вот и автор спрашивает себя, кто я?

– Я родилась в Киргизии, русская. Потом жила в Гагаузии, потом в Молдавии. Сейчас в Украине, и не знаю, кто я. На эту выставку я попросила всех прийти с внешним проявлением национальной идентификации. Я думала, а что же возьму? Вышиванку – не могу. Я не украинка и я не чувствую себя украинкой, хотя все украинское мне нравится. Что то молдавское? Но я не молдаванка. Кто я? Беспризорница, которая никуда не может пристать.

Почему так вышло, что многие ощущают себя перекати полем, оторванными от своих корней? Размышления на эту тему ищем на холстах-коврах. Это, кстати, еще одна загадка, почему автор решила выполнить серию работ “Сны моего детства” на старых домотканных дорожках, которые она собирает по всей Одесской области. Ирина считает, что именно ковры отображают код идентификации народа. Их одинаково ткут и плетут в разных уголках мира, а вот по орнаменту можно определить, к какому народу они относятся.

Ирина не реставрирует их, не улучшает. Они так и остаются висеть на музейных стенах с отметинами времени – дырками, потертостями, потрепанными краями. И как на старинных иконах на них проступают лики тех, кто их создавал и кому когда то они служили. Эти лики меняются от патриархальных образов гагаузских бабушек и дедушек до современных инстаграмных. И это ни хорошо не плохо, это просто констатация факта. Несмотря на наивный стиль изображения и простоту, тут есть что порассматривать, передвигаясь от полотна к полотну, изучая каждую зацепку и пятнышко.

Выставка расположена в двух залах и если первый, по задумке Игоря Пароника – это цельное, единое пространство, до второй – хаос и потеря ориентиров. И стены, подготовленные под ремонт как нельзя удачно подчеркивает происходящее. Манекен, обернутый в золотую парчу – финальная точка выставки.

Это вся мишура, пластмасса – это все лишнее и внешнее, которое вообще ничего не значит. Мы озабочены внешним блеском. Наша жизнь превращена в фабрику пластмассовых расчесок. А если они еще и “золотые” – то ничего другого для счастья и не надо, констатирует автор.

Ирина Вишневская приглашает всех поговорить на эту тему с 21 сентября на своих кураторских экскурсиях, которые будут проходить каждый день, кроме среды с 14:00 до 16:30 в музее Западного и восточного искусства.

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