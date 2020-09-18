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Ретро-фестиваль и выставки: куда пойти на выходные в Одессе?

Ретро-фестиваль и выставки: куда пойти на выходные в Одессе?

В Одессе в ближайшие выходные будет фестиваль и несколько выставок. 

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Идем на одесский ретро-фестиваль

19 и 20 сентября в парке Горького состоится путешествие во времени. Здесь откроют фестиваль «Ретро-Одесса», во время которого пройдет парад винтажных автомобилей, выставка старинных вещей и предметов быта, мастер-классы и игры под открытым небом.

Фестиваль «Ретро-Одесса» позволит жителям города вспомнить Одессу «тех времен». В рамках фестиваля будет организована выставка антикварных вещей и уникальных документов, газет, журналов, фото и нарядов конца ХІХ и начала ХХ века. Также одесситы смогут «похвастать» ретро-костюмами — сокровищами из сундуков своих бабушек и дедушек. Участник, у которого будет самый винтажный наряд, получит приз. Кроме того, гостей ждут выставка раритетных автомобилей, концерт популярных песен, увлекательные инсталляции и игры, в которые одесситы играли в прошлом веке.

Начало в 11.00.
Адрес: улица Космонавтов, 17а.
Вход свободный.

Заставляют задуматься о насущном

В галерее Литературного музея открылась персональная выставка известного одесского фотохудожника Игоря Ландера «Мысль в образе». Представленные работы показывают красоту окружающего мира и заставляют задуматься о насущном.
На фотовыставке вы увидите необычные натюрморты с аллегорическими сюжетами. Некоторые из работ фотохудожника можно сравнить с голландской живописью XVI – XVII веков — они требуют размышлений и помогают взглянуть на мир под особым углом зрения.

Выставка продлится до 5 октября.
Стоимость билетов — 50 грн.
Адрес: Ланжероновская, 2.

Приглашают посмотреть на необычную выставку

До 5 октября в Музее западного и восточного искусства будет представлена графика крымской художницы Виктории Пальмы «Незаконченная коммуникация». Тематика искусства молодой художницы связана с коммунально-бытовым жанром.
Экспозиция состоит из трех связанных между собой графических серий. Одна рассказывает о крымских событиях нашего времени, другая — о периоде пребывания художницы в Одессе, а в третьей можно увидеть картины с лирическими и цветочными мотивами. Интересно, что неформальная графика на полотнах Пальмы напоминает творчество Фриды Кало, Альбрехта Дюрера и Пабло Пикассо.

Вход на выставку — 40 грн.
Адрес: Пушкинская, 9.

Вспоминаем Бабеля

До 30 сентября в Зеленом театре одесситы и гости города смогут увидеть большой «Иллюстрированный разговорник бабелевского языка». Выставка-разговорник представляет посетителям книжные развороты из бабелевских текстов и иллюстраций к ним.
В выставке приняли участие не только современные художники-иллюстраторы из Одессы, но шрифтовики и каллиграфы. В своих работах они отобразили красочный и лаконичный, ловкий и изящный, тонкий и сочный язык легендарного одесского писателя Исаака Бабеля, лучше которого еще никто не описывал нашу Одессу.

Адрес: улица Маразлиевская, 1е.
Вход свободный.

 

Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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