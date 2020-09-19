В Одесской области на карантин из-за коронавируса отправили морской колледж

Код идентификации: одесская художница расписала старые ковры В Одесском музее западного и восточного искусства открылась выставка художницы Ирины Вишневской “Код идентификации”, поднимающая важную проблему эпохи глобализации. Кто мы, что мы, откуда мы? Можете ли вы сами для себя легко ответить на эти вопросы? Вот и автор спрашивает себя, кто я? ПОДРОБНЕЕ

Одесские больницы получили 1,8 млрд грн от НСЗУ С апреля по сентябрь по Программе медицинских гарантий больницы Южного региона на борьбу с COVID-19 получили 257 млн грн. Всего за этот период специализированным медучреждениям перечислили 3,5 млрд грн. ПОДРОБНЕЕ