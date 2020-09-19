В Одесской области на карантин из-за коронавируса отправили морской колледж

В Одесской области на карантин из-за коронавируса отправили студентов и сотрудников Черноморского морского колледжа (г. Черноморск). COVID-19 подтвердили у троих преподавателей учебного заведения.
Об этом сообщил директор колледжа Леонид Жуха, передает IT-3.
«В связи со вспышкой коронавируса в колледже, было принято решение об уходе учреждения на карантин с понедельника, 21 сентября. Студенты пока будут учиться дистанционно», – рассказал Леонид Жуха.
Ранее вспышку коронавируса зафиксировали в мужском монастыре в Одессе.