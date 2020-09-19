Аварийное отключение воды в части Лиманского района Одесской области 21 сентября 2020 года

Отключение воды в районе Дальних Мельниц 18 сентября 2020 года Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения работ по замене запорной арматуры по адресу ул. В. Стуса угол ул. Строганова ПОДРОБНЕЕ