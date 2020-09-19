Аварийное отключение воды в части Лиманского района Одесской области 21 сентября 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей области, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по адресу с. Новая Дофиновка, а также с. Вапнярка.
В связи с чем, 21 сентября 2020 года с 10:00 до 20:00, будет прекращена подача воды следующим потребителям города:
- с. Фонтанка-3,
- с. Вапнярка,
- с. Новая Дофиновка,
- пос. Черноморское-1,
- Аквапарк.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)