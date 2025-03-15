В новом выпуске на нашем Youtube-канале знаток Одессы Александр Отдельнов рассказал о самых интересных мостах Одессы: от тех, что соединяют кварталы, до тех, что соединяют сердца.

Вы узнаете множество интересных историй, среди которых:

Какой мост является главным спонсором одесских травматологов?

Какой мост является точной копией Люксембургского моста и появился благодаря шпионам?

Что общего между одесским мостом и Эйфелевой башней в Париже?

Действительно ли Тещин мост построили, чтобы председателю обкома было легче ходить к своей теще?

Действительно ли в конструкции Горбатого моста есть золотая клепка?

Почему на одесский мост влюбленных лучше не ходить в мокрую погоду?

Тайны Тещиного моста: от шпионажа до любви

Начнем с одного из самых известных — Тещиного моста. Построенный в 60-х годах по проекту архитектора Рашели Владимирской, он соединяет Приморский бульвар с бульваром Военно-морских сил Украины. Мост быстро стал любимцем горожан и туристов, а впоследствии — символом любви, украшенным тысячами замков влюбленных.

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По одной из легенд, мост появился из-за того, что первый секретарь обкома Синица не хотел спускаться по крутой лестнице к своей теще. Но правда куда интереснее: проект моста связан со шпионами из КГБ!

Что это были за шпионы и как их работа связана со строительством моста, смотрите в полном видео.

История и современность: Новиков, Ивановский и Коцебу

Не менее увлекательные истории имеют другие мосты Одессы. Новиков мост, старейший каменный мост Одессы, построенный в XIX веке Ильей Новиковым, уже 185 лет выдерживает нагрузки без капитального ремонта. Он соединяет две части улицы Почтовой, а его прочность вызывает восхищение.

Ивановский мост, соединяющий центр с Дальними и Ближними мельницами, когда-то пропускал до 100 тысяч автомобилей в сутки, но война внесла свои коррективы.

А вот мост Коцебу, созданный в конце XIX века, после реставрации стал настоящим украшением города.

Этот мост часто называют «кокетливым» или младшим братом Эйфелевой башни. Почему так и какую прямую связь с Францией имеет этот мост вы сможете узнать в полном видео.

Горбатый мост

Мост построили в 1890 году над первой в стране железной дорогой Одесса — Парканы и назвали «Бароновский» — в честь первого руководителя Одесской железной дороги.

Этот мост имеет несколько уникальных особенностей. Чего только стоит его название… Например, через него проложены трамвайные рельсы, но трамвай там никогда не ходил! Также существует легенда, что где-то в конструкции моста спрятано настоящее золото.

Поэтому, если вам интересно, зачем здесь проложены рельсы, где именно спрятано золото, а также почему именно такое название, узнавайте в полном видео на нашем канале

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