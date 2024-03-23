Где в Одессе нет света 23 марта и действуют ли графики

Как сообщает компания ДТЭК, всю ночь энергетики работали, чтобы улучшить ситуацию с энергоснабжением в Одессе и Одесском районе. Благодаря этому удалось перейти от экстренных отключений к стабилизационным отключениям по графику.

Но сегодня в 10:40 ситуацию усложнила авария на одной из высоковольтных подстанций Одессы, из-за чего без электроснабжения временно остались жители Черемушек.

«Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть питание в дома всех жителей Одесской области»,

– отмечают в ДТЭК.

В то же время энергетики вместе с властями призывают разумно потреблять электроэнергию – ограничить использование уличного освещения, фасадов и вывесок, не включать одновременно все энергоемкие приборы. Это поможет снизить нагрузку на сеть, особенно в пиковые часы.

Читайте также: Скольким домам в Одесском районе вернули свет, и сколько еще ждут.

Напомним, в результате массированного обстрела в ночь на 22 марта в Одессе и Одесском районе были повреждены объекты энергетики. В городе были введены экстренные отключения электричества и графики не действовали.